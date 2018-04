Trump po raketnem napadu v Siriji Asada označil za žival

L. Z., STA

Damask - Sirsko vojaško letališče v pokrajini Homs je bilo davi tarča raketnega napada, so poročali sirski državni mediji. Za zdaj se ne ve, kdo je izvedel napad. ZDA so zanikale vpletenost.

Kot je poročala sirska tiskovna agencija Sana, ki se sklicuje na vojaške vire, je bilo v napadu ubitih in ranjenih več ljudi. Sirska protiletalska obramba se je zoperstavila napadu na vojaško letališče Tajfur in sestrelila osem raket, navaja Sana.

Za zdaj ni znano, kdo je izvedel raketni napad, do katerega je prišlo dan po domnevnem napadu s kemičnim orožjem na Dumi, zadnjem kraju pod nadzorom upornikov v Vzhodni Guti pri Damasku, v katerem je bilo po navedbah humanitarnih organizacij ubitih več deset ljudi.



»Plačali bodo visoko ceno«

Pentagon je zanikal, da bi bile za raketni napad odgovorne ZDA. Ameriški predsednik Donald Trump je sicer nekaj ur pred tem opozoril, da bodo odgovorni »plačali visoko ceno« za napad. Kot podpornike sirskega režima predsednika Bašarja Al Asada, ki ga je označil za žival, je preko tviterja obtožil Rusijo in Iran.

»V tem trenutku obrambno ministrstvo ne izvaja zračnih napadov v Siriji,« so sporočili iz Pentagona in dodali, da še naprej pozorno spremljajo razmere in podpirajo diplomatska prizadevanja, da bi tisti, ki so odgovorni za uporabo kemičnega orožja v Siriji in drugod, odgovarjali za svoja dejanja.

Režim v Damasku je zanikal, da bi izvedel domnevni napad s kemičnim orožjem.

Trump je obsodil napad in s prstom pokazal na Rusijo in Iran, ki podpirata sirskega predsednika Bašarja al Asada.