Trump pogajanja glede carin naložil ministru za trgovino

Ma. F., STA

Washington – Ameriški predsednik Donald Trump je danes na twitterju ministra za trgovino Wilburja Rossa pooblastil za pogajanja z EU glede novih carin na jeklo in aluminij oziroma kot je tvitnil - za odpravo visokih carin in ovir proti ZDA, kar ni pošteno do ameriških kmetov in proizvajalcev.

Ross je bil tisti, ki je Trumpa prepričal v sprejetje višjih carin na jeklo in aluminij, zaradi česar je potem odstopil predsednikov glavni gospodarski svetovalec Gary Cohn.

Trump je ukaz o carinah zaradi zaščite nacionalne varnosti izdal pretekli četrtek, in sicer je carine za uvoz jekla dvignil za 25 odstotkov, carine na uvoz aluminija pa za deset odstotkov.

Finančni trgi niso padli v brezup, ker je nemudoma izvzel Kanado in Mehiko ter napovedal pogovore z vsem drugimi po svetu glede možnosti podobne usode. EU, ki ima v blagovni menjavi z ZDA presežek, v menjavi storitev pa primanjkljaj, bi seveda prav tako rada ostala brez novih carin.

Medtem, ko se bo Ross pogajal z Evropejci, pa kongresni republikanci nadaljujejo prizadevanja za sprejem zakona, s katerim bi predsednikov ukrep razveljavili.