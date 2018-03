Trump: Pogovor s Kimom bo »strašansko uspešen«

Če se bosta dejansko srečala, bo to prvo srečanje ameriškega predsednika in voditelja izolirane komunistične države.

M. Č., STA

Washington - Ameriški predsednik Donald Trump pričakuje, da bodo pogovori s severnokorejskim voditeljem Kim Jong Unom, do katerih naj bi prišlo do maja, »strašansko uspešni«. Kot je dodal včeraj, verjame, da si Pjongjang želi »ustvariti mir«.

»Mislim, da bo šlo s Severno Korejo zelo dobro, mislim, da bomo strašansko uspešni,« je Trump dejal pred odhodom na zborovanje v Pensilvaniji. »Imamo veliko podporo,« je še poudaril po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

»Obljubil je, da medtem ne bodo izstrelili nobene rakete in da se nameravajo jedrsko razorožiti. To bi bilo odlično,« je dodal.

»Mislim, da želijo ustvariti mir. Mislim, da je čas,« pa je ameriški predsednik dejal svojim podpornikom na zborovanju v Pensilvaniji. »Po mojem mnenju smo pokazali veliko moč. Menim, da je tudi to pomembno,« je še poudaril.

Trump je v petek sprejel vabilo severnokorejskega voditelja na pogovor, pri čemer datum in kraj srečanja še nista določena. Potekalo naj bi enkrat do maja.

Če se bosta Trump in Kim dejansko srečala, bo to prvo srečanje ameriškega predsednika in voditelja izolirane komunistične države, ki bi lahko predstavljalo preboj v dolgoletnih prizadevanjih za mir na Korejskem polotoku.