Trump preložil podelitev medijske »Fake News Award«

»Nič te ne more narediti bolj verodostojnega, kot če te Donald Trump razglasi za lažnivca,« se norčujejo ameriški mediji.

D. S.

Kritični novinarji so za ameriškega predsednika Donalda Trumpa vse od njegovega vstopa v Belo hišo pred letom dni praviloma največji možni lažnivci. Predsednik je ves čas v »vojni« z njimi, pred kratkim pa se je celo domislil, da bo po njegovem prepričanju najbolj »nepoštenim in goljufivim« medijem, ki širijo lažne novice, podelil tudi nagrado, poimenovano »Fake News Award«.

Zgoditi bi se moralo danes, vendar si je Trump menda premislil. Napovedano podelitev nagrade za »najbolj nepoštene in najbolj koruptivne medije leta« je nepričakovano preložil za deset dni. Ne vemo sicer, ali zaradi knjige o njem in Beli hiši, ki je dvignila toliko prahu, ali zaradi trenutnega navdiha, a kot je slišati, naj bi dobitnike »Fake News Award« po novem menda razglasili šele 17. januarja.

Predsednik je tudi to svojo odločitev, kako bi drugače, sporočil na twitterju, kjer je zelo verodostojno dodal, da je »zanimanje za njegove nagrade in njihov pomen veliko, veliko večje, kot bi kdorkoli lahko pričakoval.« Trumpova tiskovna predstavnica Sarah Sanders je pred kratkim pojasnila, da si je predsednik podelitev nagrade zamislil neke vrste »podelitveni show«, pri katerem pa očitno še ni povsem jasno, kdo naj bi bili povabljenci, kdo nagrajenci in kdo naj bi o vsem tem poročal.

Fejikiji in Trumpiji

Znano je namreč, da je Trump v sporu s tako rekoč vsemi ameriškimi mediji, razen z nekaterimi najbolj konservativnimi, med kakršne sodi, na primer, Fox News. Javno jih zmerja s »Fake News Mediji«, ti pa vse bolj noremu predsedniku očitno že vračajo s svojevrstno mešanico norčevanja, posmeha in humorja.

Med novinarji, ki s Trumpom niso v najboljših odnosih, se je tako po poročanju Spiegla neuradno že prijelo celo ime za to novo Trumpovo »medijsko nagrado«. Rečejo ji »Fakies« (fejkiji), nekateri pa tudi »Trumpies« (Trumpiji).

Povsem jasno je tudi to, da predsednikova »Fake News Award«, če jih res namerava podeljevati, nikogar ne bo pretirano užalostila, kaj šele razjezila. Dokaz je popularni televizijski voditej Stephen Colbert, ki je na CBS zaslovel z večerno pogovorno oddajo »Late Show«. Takoj, ko je izvedel za predsednikovo idejo, je namreč navdušeno izrazil upanje, da bo eden prvih predsednikovih nagrajencev. Kajti »nič te ne more narediti bolj verodostojnega,« je dejal, »kot če te Donald Trump razglasi za lažnivca«.