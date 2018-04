Trump pripravljen pustiti Kima samega

T. V., STA

Težko pričakovano in zgodovinsko srečanje voditeljev, ki sta si lani izrekla tudi več osebnih žaljivk, naj bi se zgodilo enkrat do junija. Ameriški predsednik Donald Trump je na skupni novinarski konferenci z japonskim premierom Šinzom Abejem, ki ga gosti na Floridi, povedal, da je pripravljen odkorakati s srečanja s severnokorejskim voditeljem Kim Džong Unom, če bo menil, da to ne bo plodno.

O podrobnostih v zvezi s srečanjem se še dogovarjajo. Trump je napovedal, da se srečanja ne bo udeležil, če bo menil, da ne more biti uspešno. Da se bosta Trump in Kim srečala, kaže tudi potrditev nedavnega tajnega obiska direktorja Cie Mika Pompea v Pjongjangu, kjer se je s Kimom pogovarjal o prvem srečanju voditeljev ZDA in Severne Koreje v zgodovini.

Trump je v sredo dejal, da je imel Pompeo odlične pogovore, mimogrede pa je spomnil vse, da se glede Severne Koreje ne bi nič premaknilo, če ne bi bilo njega. Dodal je, da bi morali vprašanje jedrsko oborožene Severne Koreje rešiti njegovi predhodniki, ampak nis, zdaj pa se bo potrudil sam.





Trump gosti Abeja na Floridi. Foto: Reuters

Med konferenco z Abejem je Trump poudaril, da se bo največji možen pritisk na Severno Korejo nadaljeval, dokler se ne bo odrekel svojemu jedrskemu programu. To bi bil »velik dan za njih, velik dan za ves svet«, je poudaril.

Abe je razkril, da je Trumpa pozval k pomoči pri izpustitvi japonskih državljanov, ki jih je Severna Koreja ugrabila v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Severna Koreja je priznala ugrabitev 13 japonskih državljanov, da bi severnokorejske vohune poučili o japonskih navadah. Japonska verjame, da je ugrabljenih precej višje. Režim v Pjongjangu zadržuje tudi tri ameriške državljane.