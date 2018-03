Trump s carinami na uvoz jekla in aluminija v ZDA

A. S. H., STA

Washington - Ameriški predsednik Donald Trump je po današnjem srečanju s predstavniki ameriške industrije dejal, da bo prihodnji teden podpisal uredbo o uvedbi 25-odstotnih carin na uvoz jekla in 10-odstotnih carin na uvoz aluminija v ZDA. Napovedal je, da bodo carine ostale v veljavi dolgo časa.

Trump je ponovil svoje prepričanje, da tujina že dolga leta izjemno izkorišča ZDA, z njim in novo obdavčitvijo pa bo tega konec. Za domnevno izkoriščanje sicer ne krivi tujih držav, ampak svoje predhodnike, ki so to dovolili.





Infografika: Delo

Doslej je uvedel že carine na uvoz sončnih celic in pralnih strojev, jeklo in aluminij pa je opredelil kot strateško pomembni surovini, ker se država brez lastne proizvodnje ne more iti vojne.