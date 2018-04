Trump se je spet izognil večerji »na žaru«

Komičarka Michelle Wolf je bila na večerji dopisnikov Bele hiše neusmiljena do Trumpa in medijev.

A. S. H., STA

Washington - Združenje dopisnikov Bele hiše je za glavno govornico svoje letošnje gala večerje izbralo komičarko Michelle Wolf, ki je bila še bolj od kolegov prejšnja leta neusmiljena do predsednika ZDA Donalda Trumpa, ljudi okrog njega in medijev. Trump je letos že drugič prelomil tradicijo in se večerje ni udeležil.

Zatekel se je v varno naročje svojih volivcev v mesto Washington Township severno od Detroita v Michiganu, kjer je uprizoril enega od svojih predvolilnih zborovanj, čeprav je že leto in pol na oblasti. Tam je izrekal pohvale na lasten račun in udrihal po medijih, demokratih in malce celo po Rusih, saj je predsednika Vladimirja Putina obtožil, da želi ustvariti zmedo v ZDA.

»Veliko raje sem v Washington Townshipu kot pa med tolpo liberalnih novinarjev v Washingtonu,« je dejal predsednik ZDA, ki je medije že prej označil za sovražnike ameriškega ljudstva.





Takole je pomahal Donald Trump preden je šel v varno zavetje svojih volivcev v mesto Washington Township severno od Detroita v Michiganu. Foto: AP



Z njim se ni strinjal predsednik predstavniškega doma kongresa Paul Ryan, ki je za novinarsko večerjo posnel šaljivi video, na katerem je resno izrekel podporo neodvisnim medijem, ki izzivajo izvoljene uradnike. Velikokrat se ne strinjajo, vendar Ryan pravi, da so zaradi soočenj na koncu vsi boljši.

Predsednica Združenja dopisnikov Bele hiše Margaret Talev (Bloomberg) je uvodoma zavrnila poskuse zmerjanja novinarjev kot nasprotnikov Amerike, spodkopavanje zaupanja med novinarji in bralci in vnašanje dvoma v pomen dejstev ter resnice.



Komiki v glavni vlogi

Dopisniki Bele hiše takšne večerje prirejajo že 100 let, povabljeni pa se od leta 1983, ko so glavno vlogo prevzeli komiki, zavedajo, da bo treba marsikaj požreti. Glavne tarče so vedno predsedniki, ki pa so doslej z enako mero vračali udarce. Vsi so se nasmejali na svoj račun in na račun drug drugega.

S Trumpom se je to spremenilo. »Doslej le Ronald Reagan ni prišel leta 1981, ampak je imel dober izgovor, saj je bil malce pred tem ustreljen. Kljub temu je vsaj poklical. Trump pa je navaden strahopetec,« je že pred večerjo dejala Wolfova, ki je po ostrini in neposrednosti šal presegla svoje kolege.

»Smo na večerji Združenja dopisnikov Bele hiše. Kot je dejala pornografska zvezda Trumpu: dajmo tole hitro končat,« je začela komičarka s televizije Netflix, ki jo je skoraj pol od 3000 prisotnih v dvorani hotela Washington Hilton od začetka do konca mrko gledalo.





Mrki pogled tiskovne predstavnice Bele hiše Sarah Sanders. Foto: Reuters

Izpod čela jo je še najbolj gledala tiskovna predstavnica Bele hiše Sarah Sanders, ki jo je komičarka zbodla s pohvalo, da zelo uspešno laže. Za Trumpovo svetovalko Kellyanne Conway je medijem priporočila, naj jo nehajo prositi za izjave, saj nenehno laže in bi jo bilo treba spraviti pod padajoče drevo.



Cenzorji niso uspeli slediti

»Tu sem, da zbijam šale. Nimam nobene agende in nič ne skušam doseči. Kongresniki lahko se počutite kot doma,« je dejala in zbodla Ryana, da so mu pri obrednem obrezovanju spolnega uda odrezali ostali del moškosti, ker se boji Trumpa.

Izrazov za spolne organe in odnose je bilo toliko, da cenzorjem v neposrednem prenosu ni uspelo slediti. »Trump je, kot kaže, edina pi..a, ki se je ne sme zagrabiti,« je spomnila na znameniti video, na katerem se Trump hvali, da lahko nekaznovano grabi ženske za mednožje.

»Stara sem 32 let, kar je 20 let preveč za Roya Moora,« je udarila po republikanskem senatnem kandidatu iz Alabame, ki je obtožen spolnega nadlegovanja mladoletnic.

»Sem ženska in je leto 2018, zato me ne morete utišati. Razen če ste Michael Cohen in mi boste nakazali 130.000 dolarjev,« je spomnila na Trumpovega odvetnika, ki je Stormy Daniels plačal denar za molk o razmerju s predsednikom.



»Kako reven je Trump?«

Wolfova je dejala, da je Trump že slišal vse šale na svoj račun o rasizmu, nestrpnosti in neumnosti, zato si ga bo privoščila malce drugače. Publiko novinarjev, politikov in slavnih je zaprosila, naj po njenih besedah, da je Trump tako zelo reven, skupaj vprašajo: »Kako reven je?«

Med drugim je odgovorila, da je tako reven, da mora leteli v propadlem poslovnem razredu, da išče tujo nafto v laseh sina Donalda mlajšega, da si je moral denar izposoditi od Rusov in da ga družba Southwest uporablja kot enega od motorjev. To je bilo morda malce prezgodaj zaradi nedavne tragične eksplozije motorja letala omenjene družbe, ki je zahtevalo življenje potnice.

O Ivanki Trump je dejala, da je podobno koristna za ženske kot prazna škatla tamponov in sicer na zunaj dobro zgleda, na znotraj pa je polna gnoja. Zavrnila je možnost odstavitve Trumpa, ker bodo potem za predsednika dobili Mika Penca, ki si ga je zelo privoščila zaradi nasprotovanja splavu.

Šale o Trumpu in Rusiji je zavrnila, ker jo je streslo ob misli na novinarje v dvorani, ki se pačijo od orgazma, vendar pa je vprašala, kako to, da je bil Trump sposoben stopiti v stik z Rusi, Hillary Clinton pa ni bila sposobna stopiti v stik z volivci Wisconsina.

Ob skoraj popolnem molku v dvorani je medije zbodla, da so obsedeni s Trumpom. »Ste hodili včasih na zmenke z njim? Delate se, kot da ga sovražite, ampak ga v resnici ljubite. Pomagali ste ustvariti to pošast, sedaj pa z njo kujete dobičke,« je dejala in dodala, da bi morali Trumpu plačati. Nenazadnje ker je reven. Tiskane medije je pustila sicer pri miru z izjavo, da zakon prepoveduje napade na ogrožene vrste.