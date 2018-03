Trump: Ustvaril bom generacijo brez odvisnosti

M. Č., STA

Manchester - Ameriški predsednik Donald Trump je v New Hampshiru pozval k ostrejšim kaznim za preprodajalce mamil, njegova strategija boja proti ameriški odvisnosti od mamil in sredstev proti bolečinam pa zajema tudi osveščanje in večji dostop do zdravljenja. Obljubil je, da bo ustvaril generacijo brez odvisnosti.

Trump je Manchester v New Hampshiru obiskal s soprogo Melanijo, najprej pa sta se ustavila pri gasilcih. Prva dama ZDA je spregovorila o svojih prizadevanjih proti odvisnosti, ki zajemajo obiske bolnišnic, predvsem otroških, in zagotovila, da že dosegajo realen napredek.

Nato je predstavila moža, ki je zahteval trdnejši nadzor na meji, preko katere v ZDA prihajajo mamila, in se zavzel za ostre kazni preprodajalcem, ker ti s prodajo mamil pobijejo več sto ljudi, pogosto pa jih kaznujejo le s kratko zaporno kaznijo. »Ko govorim o ostrini, mislim tudi na smrtno kazen.«

Trumpovo poenostavljanje problema z mamili in sredstev proti bolečinam se je nadaljevalo s pozivom, naj televizije vrtijo dogle reklame ob ustreznem času, da bodo lahko otroci videli, kakšno zlo so mamila. Američane je pozval, naj se seznanijo z nevarnostjo na novi spletni strani crisisnextdoor.gov.

Poleg trdne meje je po Trumpovem prepričanju potrebno zatreti tudi mesta, zavetišča, kjer lokalna policija ne posreduje podatkov o imigracijskem statusu ljudi. Eno od takih mest je tudi Lawrence nedaleč od Manchestra v državi Massachusetts, ki naj bi z mamili oskrboval celotno območje ZDA.