Trumpovo vabilo v »močne in cvetoče« ZDA

Berlin - »Dolar bo čedalje močnejši, na koncu si želim videti močen dolar,« je ameriški­ predsednik Donald Trump v ­televizijskem intervjuju miril­ razburjenje, ki ga je s hvaljenjem šibke ameriške valute povzročil njegov finančni minister Steven Mnuchin. V davoškem nastopu je republikanski prvak tudi poudaril, da »najprej Amerika« ne pomeni »Amerika sama«.



»Danes sem tukaj zato, da predstavljam interese ameriških državljanov in znova potrdim ameriško prijateljstvo in partnerstvo pri gradnji boljšega sveta,« je Trump v Davosu nagovoril na tisoče poslovnežev, ekonomistov in političnih voditeljev. Njegova izvolitev je bila udarec za »davoškega človeka«, v švicarskem gorskem letovišču so jo le redki pričakovali, ameriški republikanski prvak pa je kljub temu povabil cvet poslovnega sveta k investiranju v ZDA.

»Lani smo si zelo prizadevali za vzpon pozabljenih skupnosti, ustvarjanje razburljivih novih priložnosti in pomoč vsakemu Američanu na poti do ameriških sanj o dobri službi, varnem domu in boljšem življenju za otroke.« Ocenil je, da ZDA po letih stagnacije spet doživljajo gospodarsko rast, borze hitijo od enega rekorda k drugemu, potrošniško, poslovno in industrijsko zaupanje so največji v desetletju. »Ustvarili smo milijone delovnih mest, novi zahtevki za nadomestilo za brezposelnost so najnižji v polovici stoletja, zlasti med Američani afriškega in južnoameriškega rodu,« je sebe in svojo vlado pohvalil Trump.



Ameriški predsednik je poudaril znižanje podjetniških davkov s 35 na 21 odstotkov ter investiranje v vojsko. Foto: AFP

Čas za zaposlovanje, investiranje ...

Po njegovem lahko svet opazuje ponovno rojstvo močne in cvetoče Amerike, sam pa je prišel v Davos s preprostim sporočilom: »Nikoli ni bil boljši čas za zaposlovanje, gradnje, investiranje in rast v Združenih državah, Amerika je odprta za posle in spet smo konkurenčni.« Davčna reforma, ki jo je uvedel decembra, je zanj najpomembnejša v zgodovini ZDA, saj so »masivno« znižali davke srednjemu razredu, malim in srednje velikim podjetjem, »da bi delavske družine obdržale več svojega težko zasluženega denarja«. Poudaril je, da so podjetniške davke znižali s 35 na 21 odstotkov in podjetja so zaradi tega milijonom delavcev podelila visoke bonuse, Apple bo doma investiral 245 milijard dolarjev. Ameriški predsednik je propagiral tudi »najobsežnejše zmanjšanje regulacij«.

Pred tem je Trump ostro napadel države, ki po njegovem izrabljajo mednarodno trgovino za svoje nepravične prednosti, njegove kazenske carine pa so usmerjene v kitajske sončne celice. Tudi visoki predstavnik Mednarodnega denarnega sklada David Lipton je kot problem označil »nepravične« trgovinske prakse, ameriški predsednik pa je danes izrazil prepričanje, da »najprej Amerika« ne pomeni »Amerika sama«.



Poudaril je tudi investiranje v vojsko, »saj ne moremo imeti blagostanja brez varnosti«, da bi zavarovali svet pred brutalnimi režimi, teroristi in revizionističnimi silami, pa tudi zaveznike je prosil, naj investirajo v lastno obrambo ter izpolnijo svoje finančne obveze. Omenil je prizadevanja za odpravo jedrskega orožja na Korejskem polotoku in preprečitev iranske jedrske bombe ter podpore teroristom, med velike uspehe je prištel tudi udarce proti teroristom Islamske države ter zavarovanje ­Afganistana.



Odhod ameriškega predsednika Donalda Trumpa po koncu Svetovnega gospodarskega foruma. Foto: AFP

Cerar za zdržno rast, socialno pravičnost in čist planet

Kot prvi slovenski voditelj po več kot 15 letih je na Svetovnem gospodarskem forumu sodeloval predsednik vlade Miro Cerar. V telefonskem pogovoru je povedal, da se je aktivno vključil v razprave o krožnem gospodarstvu in prihodnosti Evrope. Pri tem so bile v ospredju teme, kako ohraniti zdržno rast in pomagati socialno šibkim ter s tem zagotavljati socialno pravičnost. »To temo stalno naslavljam, zdi se mi ključna,« je povedal, tretja tema pa se je nanašala na podnebne spremembe: kako ohraniti naš planet čist in zelen za prihodnje generacije.

»Razpravljal sem o tem, da Evropa ne sme biti samo skupnost interesov, ampak mora biti tudi skupnost demokratičnih vrednot, ker na tem temelji naše bistvo,« je poudaril Cerar. Človekove pravice, solidarnost in vladavina prava so po njegovem temelji evropske družbe, od katerih ne smemo odstopati, ampak jih moramo širiti tudi v svetu. Evropa z visoko stopnjo blagostanja ima tudi odgovornost pomagati drugim delom sveta, s tem pa odpravljamo krizne situacije tam, kjer te povzročajo migracije.



Ameriški predsednik Donald Trump in Klaus Schwab, ustanovitelj in direktor Svetovnega gospodarskega foruma danes v Davosu. Foto: Denis Balibouse/Reuters

»Če hoče biti Evropa kompetitivna, torej če hoče biti dejavnik v svetu ob velesilah, kot so Kitajska, ZDA, Rusija in druge, mora biti tudi ekonomsko uspešna, do česar lahko pridemo samo z modernizacijo.« Tudi ta napredek pa mora imeti človeški obraz s ciljem poskrbeti tudi za socialno pravičnost ter vključitev ljudi in nevladnih organizacij, znanstvenih institucij in seveda zasebnega sektorja v te procese. »Velik poudarek je tudi na javno-zasebnem partnerstvu, ki omogoča doseganje okoljskih ciljev,« je poudaril slovenski premier. »Če ne bomo sodelovali, ne bo šlo.«

Svetovni gospodarski forum je te dni objavil poročilo o trajni gospodarski razvitosti in Slovenija je uvrščena med 20 najboljših držav na svetu, je sporočil Cerar. »To je zelo dobra potrditev, da smo na pravi poti.« V četrtek zvečer je nagovoril mednarodno startup skupnost, ki se ukvarja s tehnologijami veriženja podatkov, in nagrado za najbolj navdihujoč projekt podelil slovenskemu podjetju Cherr.io. Slovenskim zagonskim podjetjem, ki so v svetovnem vrhu, je zagotovil, da jih bo vlada še naprej spodbujala ter ustvarjala ugodno poslovno okolje za njihovo delovanje. Miro Cerar se je v Davosu sestal tudi z voditelji Črne gore, Bosne in Hercegovine, Makedonije, Irske, Kanade, Francije, Bolgarije in nekaterih drugih držav.