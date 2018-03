Trumpa toži nekdanja partnerica Stormy Daniels

Be. B., STA

Los Angeles - Porno igralka Stormy Daniels je v torek na sodišču v Los Angelesu vložila tožbo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, s katerim je imela razmerje. O tem doslej ni mogla javno govoriti zaradi pogodbe o molku, ki jo je podpisala v zameno za izplačilo 130 tisoč dolarjev (približno 105 tisoč evrov). Trumpovi odvetniki bodo tožbo poskušali razglasiti za brezpredmetno.

Pred volitvami ji je za molk denar plačal Trumpov odvetnik Michael Cohen, ki je to priznal, vendar hkrati zatrdil, da je vse plačal iz lastnega žepa. Wall Street Journal, ki je poročal o Trumpovem razmerju z Danielsovo, sedaj poroča, da je bil Cohen zelo jezen, ker mu niso povrnili denarja. Cohen pravi, da so to lažne novice.

Tožba tudi navaja, da se je Trump zavedal pogodbe in je plačal zato, da mu zgodba ne bo škodila pred predsedniškimi volitvami. Foto: Ethan Miller/AFP

Trump otepal škandala z videoposnetkom

Plačilo je bilo opravljeno pred volitvami 2016 in sicer 27. oktobra, čeprav bi moralo biti že deset dni prej in Danielsova je že grozila, da bo šla z zgodbo v medije. To pa bi takrat Trumpu zelo škodilo, saj se je ta otepal škandala z videoposnetkom, na katerem se hvali, da lahko z ženskami počne, kar se mu zdi.

Danielsova sedaj v tožbi trdi, da je pogodba o molku neveljavna, ker je Trump ni nikoli podpisal. Trdi tudi, da je zgodbo želela objaviti pred volitvami 2016. Tožba še navaja, da se je Trump zavedal pogodbe in je plačal zato, da mu zgodba ne bo škodila pred predsedniškimi volitvami. Če je to res, potem je bilo plačilo za molk nezakonita donacija Trumpovi kampanji.