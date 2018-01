Trumpov »iranski« ultimat Evropi

Pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu nikoli ne veš, kaj bo. Zato so se evropske podpisnice za Trumpa »najslabšega možnega« sporazuma z Iranom pripravile na najslabše. A čeprav Trump sporazuma tokrat (še) ni razveljavil, so evropski diplomati vseeno ostali odprtih ust.



Ameriški predsednik jih je namreč šokiral z ultimatom. Sporazuma tokrat že tretjič v svojem mandatu sicer še ni razveljavil, saj je uvedel je le nekaj dodatnih sankcij proti 14 iranskim funkcionarjem in institucijam, ki naj bi bile povezane predvsem z nedavnimi protesti Irancev proti režimu v Teheranu, je pa Evropo zelo jasno postavil pred zid. Če se Pariz, London in Berlin, ki so v okviru tako imenovanih pogajanj 5+1 (pet stalnih jedrskih članic VS in Nemčija) leta 2015 podpisali jedrski sporazum z Iranom, najkasneje v 120 dneh ne pridružijo njegovim poostrenim zahtevam do Irana, in to brez vsakršnih novih pogajanj s Teheranom, bo Trump sporazum najkasneje maja razveljavil.



Sporazumi po Trumpovo

Ameriški predsednik, ki si mednarodne sporazume očitno predstavlja nekoliko po svoje, od vseh treh evropskih podpisnic sporazuma zdaj menda pričakuje (Rusije in Kitajske, ki sta prav tako podpisnici, pri tem sploh ne omenja), da se bodo pridružile njegovim zahtevam in brez vsakršnih pogajanj s Teheranom enostransko zaostrile pogoje v veljavnem mednarodnem sporazumu, ki ga Iran – kar nikakor ni nepomembno – po vseh zagotovilih mednarodnih inštitucij in dunajske agencije za jedrsko energijo (IAEA) dosledno spoštuje. Iranu naj bi torej po novem, kot z enostransko vsiljenimi dodatki k sporazumu zahteva Trump, grozila avtomatična obnovitev sankcij takoj, ko bi se znova lotil bogatenja urana ali pa bi izstrelil eno samo novo raketo.



Evropa kot polit cucek