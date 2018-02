Turčija izpustila dopisnika nemškega časnika Die Welt

Šp. B., STA

Berlin/Ankara - Turške oblasti so iz zapora izpustile nemško-turškega novinarja, dopisnika časnika Die Welt Deniza Yücela. Novico o njegovi izpustitvi je Die Welt objavil na Twitterju, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Yücela so v Turčiji aretirali pred letom dni. Izpustitev novinarja je potrdila tudi nemška vlada.

Neimenovani predstavnik nemškega zunanjega ministrstva je za dpa dejal, da je sedaj treba počakati na razvoj dogodkov v naslednjih »minutah, urah«. Zahvalil se je tudi turškemu pravosodju in dodal, da si je nemški zunanji minister Sigmar Gabriel v zadnjih tednih zelo prizadeval, da bi prispeval k rešitvi.

Yücela so izpustili dan po obisku turškega premierja Binalija Yildirima v Berlinu, kjer se se je sestal z nemško kanclerko Angelo Merkel. Ta je po pogovorih dejala, da je na poti do normalizacije odnosov med Nemčijo in Turčijo še veliko ovir, čeprav imata državi tudi veliko skupnih interesov. V že dlje časa napetih odnosih med Nemčijo in Turčijo je bila glavna točka spora prav zaprtje dopisnika nemškega časnika Die Welt. Merklova je v četrtek turškemu premierju sporočila, da je to za Nemčijo »nujna zadeva«.

Yildirim je v četrtek izrazil upanje, da se bo sodni proces proti Yücelu začel kmalu. Prosil je za razumevanje, da je novinar tako dolgo v zaporu, a je to po njegovih besedah posledica preobremenjenosti turških sodišč po poskusu prevrata. Zavzel se je tudi, da primer Yücela ne bi vplival na dvostranske odnose med državama.

Več novinarjev obsodili na dosmrtni zapor

Ravno danes je turško sodišče v okviru čistke po neuspelem državnem udaru leta 2016 šest novinarjev obsodilo na dosmrtni zapor, med njimi nekdanjega odgovornega urednika časnika Taraf Ahmeta Altana in njegove sodelavce. Vse so obsodili sodelovanja z gibanjem islamskega klerika Fethullaha Gülena, ki ga turške oblasti krivijo za državni udar.

V Turčiji je še vedno zaprtih okoli 150 novinarjev oz. predstavnikov medijev, poroča STA.