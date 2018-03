Turčija ni varna država

Ministrstvo za notranje zadeve je trem turškim družinam nedavno zavrnilo prošnje za azil. Argument za zavrnitev se glasi, da po leto in pol trajajočem »poglobljenem proučevanju okoliščin njihovega bega iz Turčije« MNZ ne verjame, da so turški državljani zaradi svoje povezave z gibanjem Fethullaha Gülena ogroženi. Argument slovenskih uradnikov bi bil težko bolj oddaljen od resnice.



Najprej nekaj številk. Med čistkami, ki jih je po propadlem poizkusu državnega udara julija 2016 sprožil režim turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je bilo po podatkih spletne strani Turkey Purge do včeraj priprtih 133.257 ljudi. Od tega jih v zaporu trajno ostalo 64.998. Odpuščenih ali »suspendiranih« je bilo 151.967 ljudi. Med njimi je bilo največ državnih uradnikov, policistov, vojakov, zdravnikov in tudi, denimo, 5822 akademikov ter 4463 sodnikov in tožilcev. Oblasti so v celostnem obračunu z opozicijo zaprle tudi tri tisoč izobraževalnih institucij. Pogrom so doživeli tudi mediji – v zadnjem letu in pol jih je bilo zaprtih kar 189. Ob tem je bilo aretiranih 319 novinarjev. Polovica jih je še vedno za zapahi – nikjer drugje na svetu ni zaprtih toliko novinarjev, kot ravno v Turčiji. Oblasti so več deset tisočim ljudem zasegle potne liste. Za zapahi so se znašli tudi številni aktivisti, kurdski opozicijski politiki in pripadniki domačih ter, predvsem, tujih nevladnih organizacij – vladajoča Stranka pravičnosti in razvoja (AKP) je uspešno razgradila civilno družbo, ta totalitarni proces pa je prvi večji »pospešek« dobil že med protesti v istanbulskem parku Gezi junija 2013.



Mučenje



Nils Melzer, posebni poročevalec Združenih narodov za mučenje, pravi, da je izjemno zaskrbljen zaradi informacij o mučenju pripornikov, ki jih turške oblasti povezujejo z v Združenih državah živečim klerikom Fethullahom Gülenom in njegovim sicer dejansko vseprisotnim gibanjem ter s kurdskimi upornik iz vrst Kurdske delavske stranke (PKK). Ti naj bi bili izpostavljeni »brutalnim zasliševalskim tehnikam«, ki vključujejo pretepanje in elektrošoke. Poročilo ZN sicer navaja, da turške oblasti niso storile ničesar, da bi raziskale obtožbe o mučenju ali koga od mučiteljev »poklicale k odgovornosti«.



Število vlog za azil s strani turških državljanov je po propadlem puču in začetku množičnih čistk močno naraslo.



Največ prošenj za odobritev azila je bilo po podatkih Eurostata vloženih oktobra lani – 1285. Turški državljani so daleč največ prošenj za azil v zadnjih dveh letih vložili v Nemčiji (13.230). Med 8500 turškimi azilnimi vlogami, ki jih med julijem 2016 in avgustom 2017 obravnavala Nemčija, jih je kar 5000 dobilo negativen odgovor, toda izgon zavrnjenih turških državljanov je bil zaukazan le v šestih primerih. Kar 260 turških prosilcev za azil je imelo diplomatski potni list, 768 pa jih je bilo po podatkih turškega servisa Deutsche Welle uradnih predstavnikov turške države. 400 tovrstnim prošnjam je bilo – do zdaj – ugodeno.



Po juliju 2016 se je število turških azilnih vlog v Nemčiji povečalo kar za petkrat. Sledijo Francija (2800), Švedska, Švica, Belgija in, logično, tudi Grčija. Ravno Grčija je – zaradi zgodovine in geografije – posebna zgodba. V grških mestih že vrsto let živijo pripadniki različnih turških opozicijskih gibanj, po propadlem poizkusu vojaškega udara pa se je njihovo število močno povečalo. V Grčijo so začeli prihajati številni visoki častniki turške vojske, kar je vplivalo tudi na odnose med državama. Na egejske otoke in preko reke Evros v Grčijo vsak teden prispe več deset turških državljanov – med njimi je veliko sodnikov, učiteljev, državnih uradnikov, umetnikov, … Kljub agresivnim pozivom iz Ankare jih Grčija – vsaj uradno – za enkrat ne vrača v Turčijo. V zadnjem času je bilo sicer kar nekaj primerov, ko so grški obmejni policisti na severu države turške državljani nemudoma vrnili na turško stran, kar so nam potrdili tudi v atenski pisarni UNHCR in v grški podružnici Zdravnikov brez meja (MSF).



Generične zavrnitve s političnim ozadjem



Od poskusa državnega udara je prošnjo za mednarodno zaščito v Sloveniji vložilo 180 turških državljanov. 108 postopkov je bilo ustavljenih, ker so prosilci samovoljno zapustili azilni dom. 27 prošenj je bilo zavrženih, ker so v postopku ugotovili, da je za obravnavo odgovorna druga država članica Evropske unije. Enajst prošenj je bilo zavrnjenih. Že zelo kmalu je mogoče pričakovati nove zavrnitve, kar v praksi pomeni, da bo Slovenija zavrnjene turške državljane – če bodo njihove pritožbe neuspešne – vrnila v državo, ki, milo rečeno, množično krši človekove pravice. Tam jih skoraj gotovo čaka zapor. Poročilo o ljudeh , ki so jih določene države na zahtevo Turčije že vrnile, so srhljivi. Toda slovenskih uradnikov »nova turška realnost« ne zanima.



Slepo sledijo navodilom in, posledično, neposredno ogrožajo človeška življenja. Tu Slovenija ni osamljena. Turška država namreč praktično po vsem svetu – tudi s pomočjo Interpola – preganja vse, ki bi bili lahko vsaj »ohlapno« povezani z gibanjem FETO, hkrati pa na vlade pritiska, naj njihove državljane izročijo Turčijo. Ankara je v temu delovanju zelo uspešna. Da, tudi v Sloveniji, ki se je tako znašla v družbi Angole, Azerbajdžana, Bahrajna, Bolgarije, Gruzije, Indonezije, Kazahstana, Malezije, Maroka, Mjanmara, Pakistana, Katarja, Saudske Arabije, Sudana in Turkmenije, ki so turške državljane že izročile uradni Ankari. Po poročanju tiskovne agencije AP je Turčija Interpolu izstavila spisek, na katerem je kar 40.000 ljudi, nemški tednik Der Spiegel pa je skupaj z javno televizijo ARD pred tedni objavil zgodbo o infiltraciji turških agentov v nemški azilni sistem in, posledično, odtekanjem osebnih podatkov o turških prosilcih za azil v – Turčijo.



Uradniki na slovenskem notranjem ministrstvu so 34-letnemu turškemu državljanu, sicer nekdanjemu prostovoljcu Gülenovega gibanja, in njegovi ženi zavrnitev prošnje za mednarodno zaščito namreč argumentirali z besedami, da jih skupaj z ženo »z neprepričljivimi izjavami in dokazi nista prepričala, da bosta imela zaradi pripadnosti Gülenovemu gibanju v prihodnosti težave«, hkrati pa »na podlagi znanih informacij niso mogli sklepati, da vsem pripadnikom Gülenovega gibanja grozi, da bodo utrpeli nepopravljivo škodo«.



Nadaljevanje hladnokrvne birokratske argumentacije za zavrnitev azilnih prošenj turških državljanov (treh družin) se glasi: »Turčija je bila z odlokom o določitvi seznama varnih izvornih držav, ki ga je februarja 2016 izdala Vlada Republike Slovenije, določena kot varna izvorna država. Tudi če je določena država določena za varno izvorno državo, se v skladu z 62. členom zakona o mednarodni zaščiti lahko za prosilca, ki je državljan te države, ne šteje za varno izvorno državo, in sicer če izkaže tehtne razloge, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti, da ta država ob upoštevanju njegovih posebnih okoliščin v smislu izpolnjevanja pogojev za mednarodno zaščito zanj ni varna izvorna država.« Pomembno je datum, na katerega se sklicuje MNZ – februar 2016. Skoraj pol leta pred propadlim pučem. Skoraj pol leta pred začetkom množičnih čistk in celostno spremenjenih razmer v državi, ki sicer še vedno gosti tri in pol milijone sirskih beguncev.



Erdoganova napoved obračuna z opozicijo v tujini



Na srečanju vladajoče Stranke pravičnosti in razvoja (AKP) oktobra lani bi bil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan v grožnjah ljudem, ki so zbežali pred režimskimi čistkami, težko bolj jasen: »Ne na vzhodu ne na zahodu enemu samemu članu gibanja FETO ni udobno in mu tudi ne bo. Če ne danes, potem bodo izdajalci jutri plačali za veleizdajo države in naroda,« je dejal Erdogan. Te grožnje na odločanje slovenske politike in uradnikov niso imele vpliva.



Takšno delovanje MNZ je gotovo povezano tudi z dejstvom, da sta Slovenija in Turčija odličnih odnosih. Državi sta pred leti sklenili strateško partnerstvo. Gospodarske vezi so čedalje močnejše. Obiski na visoki ravni so pogosti, čeprav se je »promet« med Ljubljano in Ankaro po propadlem poizkusu državnega udara 15. julija 2016 precej umiril. A to velja za praktično celotno Evropsko unijo, ki je za drastično poslabšanje odnosov s Turčijo po propadlem puču v veliki meri odgovorna kar sama. Ob tem ne gre pozabiti tako imenovanega evropsko-turškega begunskega dogovora, s katerim je Bruselj na odprti tržnici človeških življenj Turčiji za šest milijard evrov prodal usodo sto tisočih beguncev, in na ta način dokončno izgubil kakršno koli možnost »moraliziranja« v odnosih z geostrateško izjemno – vse bolj – pomembno državo. Ceno tega popolnoma razčlovečenega (obojestranskega) oportunizma plačujejo najbolj ranljivi ljudje.