Twitterjeva čistka je razjezila desnico

New York – Na twitterju so danes blokirali na tisoče računov in zaostrili pravila objavljanja, da bi pristrigli peruti ruskim in drugim agitpropovcem. Konservativne javne osebnosti, ki so čez noč ostale brez na stotine ali celo na tisoče sledilcev, so zatrdile, da je to »levičarska informacijska čistka«.

Podjetje Twitter je iz San Francisca sporočilo, da bo močno omejilo delovanje »botov«, avtomatiziranih uporabniških računov na njihovem družbenem omrežju, ki s pomočjo programov avtomatsko pošiljajo na tisoče sporočil. To med drugim pomeni, da so prepovedali pošiljanje enakih sporočil z več računov, prav tako bodo poskusili preprečiti avtomatsko prepošiljanje sporočil in njihovo všečkanje.