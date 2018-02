Ukrajina izgnala Sakašvilija na Poljsko

Sakašviliju je sicer grozil tudi izgon v rodno Gruzijo, kjer so ga nedavno obsodili na triletno zaporno kazen.

L. Z., STA

Kijev - Ukrajinske oblasti so danes izgnale voditelja ukrajinske opozicije in bivšega gruzijskega predsednika Mihaila Sakašvilija nazaj na Poljsko, od koder je nazadnje prišel v Ukrajino, so danes sporočili v Kijevu. Sakašvili je v Ukrajino septembra vstopil med množičnim prerivanjem njegovih podpornikov z mejnimi policisti.

Sakašvilija so pred tem danes v Kijevu aretirali pripadniki ukrajinskih posebnih enot, že nekaj ur zatem pa so ga predali poljskim oblastem.

»V skladu z odločitvijo sodišča je bil ta posameznik nezakonito na ozemlju Ukrajine. Vrnili smo ga v državo, iz katere je prišel,« je v sporočilu za javnost zapisala ukrajinska služba za nadzor meja.

Bivšemu gruzijskemu predsedniku je sicer grozil tudi izgon v rodno Gruzijo, kjer so ga nedavno v odsotnosti zaradi zlorabe oblasti obsodili na triletno zaporno kazen.



Oster kritik Porošenka

Sakašvili velja za ostrega kritika ukrajinskega predsednika Petra Porošenka. Ukrajinko tožilstvo Sakašviliju očita organizacijo protivladnih protestov, ki naj bi jih financirali tisti, ki so blizu bivšemu ukrajinskemu predsedniku Viktorju Janukoviču. Ta je leta 2014 pobegnil v Rusijo.

Sakašvilija so v Ukrajini aretirali že decembra lani. Protestnikom je takrat uspelo, da so ga rešili iz policijskega vozila. Sledila je še ena aretacija.