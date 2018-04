Umrla nekdanja soproga Nelsona Mandele

Winnie Mandela je dočakala 81 let, novico o njeni smrti pa je sporočil njen osebni pomočnik.

L. Z., STA

Ljubljana - Winnie Mandela, nekdanja soproga prvega temnopoltega predsednika Južne Afrike in velikega borca proti apartheidu Nelsona Mandele, je v 82. letu starosti izgubila boj z boleznijo, je sporočil njen osebni pomočnik.



Zdravstveno stanje Winnie Mandela v zadnjih mesecih ni bilo najboljše, saj je konec januarja zaradi okužbe ledvic odšla v bolnišnico, kjer so sicer napovedali, da pričakujejo, da bo okrevala.



Winnie in Nelson Mandela sta se poročila leta 1958, ločila pa leta 1996.