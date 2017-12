Unicef: Leto 2017 je za otroke na konfliktnih območjih prineslo še več trpljenja

Otroci so rekrutirani za borce, tarča ugrabitev, posilstev, prisilnih porok, izpostavljeni so hudemu pomanjkanju.

Ka. M.

Trpljenje otrok na območjih spopadov se je po navedbah Sklada Združenih narodov za otroke (Unicef) v primerjavi z lanskim letom povečalo. »Otroci so izpostavljeni, so tarča napadov in brutalnega nasilja doma, v šolah in na igriščih,« šokantno (in) zaskrbljujoče stanje povzema Manuel Fontain iz Unicefa.

Mednarodno humanitarno pravo je bilo kršeno ničkolikokrat. Tisoče otrok je bilo ubitih, uporabljenih za živi ščit oziroma novačenih za boj. Posilstva, prisilne poroke, ugrabitve in zasužnjevanje otrok, kot piše Unicef, ostajajo stalnica v Iraku, Siriji, Jemnu, Nigeriji, Južnem Sudanu in Burmi. Več milijonov otrok je podhranjenih, travmatiziranih.

Le nekaj številk ... zgovornih samih zase

Po podatkih Unicefa je bilo od januarja do septembra v Afganistnu ubitih 700 otrok.

Med begunci v Demokratični republiki Kongo je 850.000 otrok, 350.000 je podhranjenih.

V Srednjeafriški republiki so, podobno kot na drugih območjih spopadov, otroci tarča ugrabitev, posilstev in novačenja za boj. Foto: Alexis Huguet/AFP

V Nigeriji in Kamerunu so teroristi Boko Haram 135 otrok prisilili v izvedbo samomorilskih bobnih napadov.

Od začetka južnosudanske državljanske vojne so našteli več kot 2000 smrtnih žrtev med otroki, v osnovnošolsko izobraževanje je vključen zgolj vsak trinajsti otrok, 19.000 je otroških borcev – teh je bilo v Somaliji od januarja do oktobra 2017 več kot 1700.

V Jemnu humanitarno pomoč potrebuje 11 milijonov otrok, življenje skoraj 400.000 je ogroženo zaradi podhranjenosti.

Jemenske ženske in otroci na shodu zahtevajo konec spopadov v Jemnu. Foto: Mohammed Huwais/AFP

Več kot 200.000 otrok je izpostavljeno minam na vzhodu Ukrajine, ki postaja eno izmed minsko onesnaženih območij sveta.