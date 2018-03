Ura za Zemljo, ura brez luči

Z ugašanjem luči so se tudi letos po vsem svetu pridružili pobudi Svetovnega sklada za naravo.

Ju. K., STA

Milijoni ljudi po vsem svetu danes so se danes z ugašanjem luči pridružili pobudi Ura za Zemljo, s katero Svetovni sklad za naravo (WWF) spodbuja zavezanost zdravemu planetu. V temo so se pogreznile tudi številne svetovne znamenitosti, med njimi atenska Akropola in dubajski Burž Kalifa.

Tudi v letošnjem letu bo Uro za Zemljo vsak kraj obeležil ob 20.30 po lokalnem času. Globalna akcija poteka pod geslom Connect2Earth (poveži se z Zemljo), osredotočena pa je predvsem na ohranjanje biološke raznovrstnosti.

Slovenija v Uri za Zemljo sodeluje že 10. leto in število sodelujočih mest vsako leto narašča. V akciji tokrat sodelujejo Ljubljana, Maribor, Celje, Postojna, Izola, Velenje in Logatec. Večina občin je ugasnila razsvetljavo občinske stavbe, nekatere bodo v temo odele svoje znamenitosti in več ulic ter trgov. Pobudi se je letos uradno pridružila tudi Zveza tabornikov Slovenije.

Uro za Zemljo so obeležili tudi v Dubaju. Foto: AFP/Guiseppe Cacace

Zaščita sladkovodnih ekosistemov

»Danes, ko smo potisnili planet in njegove ekosisteme do roba, je Ura za Zemljo naša priložnost, da izkoristimo svojo moč, kot posamezniki in kot kolektiv, za zaščito tkanine življenja v zameno za vse, kar nam daje,« je poudaril generalni direktor WWF International Marco Lambertini.

V naši regiji je WWF pobudi dodal slogan Connect2Rivers (poveži se z rekami), celotna pobuda pa se bo osredotočila na zaščito sladkovodnih ekosistemov in pomembnih rek. Sladkovodne vrste namreč izumirajo najhitreje od vseh vrst na svetu, kar 100-krat hitreje kot izginjajo vrste na kopnem, njihovo število se je v 50 letih zmanjšalo za 81 odstotkov, so zapisali v sporočilu za javnost.