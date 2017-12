De. P., STA

Betlehem – V času napetosti med Izraelci in Palestinci zaradi ameriškega priznanja Jeruzalema za prestolnico Izraela je jeruzalemski latinski patriarh Pierbattista Pizzaballa v polnočnici v Betlehemu pozval voditelje k pogumu ter pravi in resni politiki. Ob tem je v baziliki Jezusovega rojstva pozval kristjane, naj vztrajajo v Sveti deželi.

»Tistim, ki imajo moč, da odločajo o naši prihodnosti, politikom, svetujem, naj imajo pogum, naj se ne bojijo drznosti in tveganj. Bolj kot kdajkoli prej potrebujemo danes pravo in resno politiko. Kljub mnogim razočaranjem v preteklosti in sedanjosti, ne opustite vizije,« je pozval patriarh politike po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Kritiziral je tudi odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa s poudarkom, da je Jeruzalem mesto miru in da miru ni, če je kdo izključen. »Jeruzalem bi moral vključevati, ne izključevati,« je dejal ter s tem poudaril načelo, da je Jeruzalem mesto Izraelcev in Palestincev ter treh ver.

»Jeruzalem je naša mati. Če enega otroka ni, mati ne more imeti miru, zato molimo za mir v Jeruzalemu,« je dejal v pridigi.

Kristjane v Sveti deželi, ki »so zaskrbljeni in se morda bojijo, ker nas je vse manj«, pa je Pizzaballa »kljub nezadostnim sredstvom in nevarnostim, ki so značilne za njihova vsakdanja življenja«, pozval k pogumu in naj še naprej ostanejo in živijo v Sveti deželi.

Kot navaja dpa, študije kažejo porast migracij kristjanov iz Svete dežele zaradi političnih in verskih razlogov.

Voditelje po svetu je še pozval k služenju človeštvu, vzpodbujanju miru in bratstva.

Polnočnice so se v baziliki Jezusovega rojstva udeležili palestinski predsednik Mahmud Abas ter drugi številni vladni predstavniki in tuji diplomati.

V Betlehemu se je zbralo več tisoč kristjanov iz vsega sveta, kjer so se pred polnočnico v nedeljo udeležili tradicionalne božične procesije do biblijskega Betlehema. Udeležba je bila sicer zaradi napetosti med Izraelci in Palestinci po nedavnem ameriškem priznanju Jeruzalema za prestolnico Izraela precej okrnjena.

Palestinski protesti, ki so sledili odločitvi ameriške administracije, so na palestinskih ozemljih zahtevali že 12 življenj.