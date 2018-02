V bližini Moskve strmoglavilo rusko potniško letalo

Ma. F., STA, Be. B.

Moskva - V bližini Moskve je danes kmalu po vzletu z moskovskega letališča Domodedovo z radarjev izginilo rusko potniško letalo An-148 z 71 ljudmi na krovu. Letalo, ki je bilo na poti v Orsk na jugozahodu Rusije, je strmoglavilo na območju Moskovske oblasti, poroča ruska tiskovna agencija Tass, ki se sklicuje na ministrstvo za izredne razmere.

Po navedbah francoske tiskovne agencije AFP, ki se sklicuje na ruske reševalne službe, ni možnosti, da bi kdo na krovu preživel. Ruski mediji poročajo, da je bilo na krovu 65 potnikov in šest članov posadke. Med njimi jih je bilo po besedah guvernerja Orenburške oblasti več kot 60 iz te regije.

Po informacijah vira z letališča je letalo z radarjev izginilo dve minuti po vzletu. Šlo naj bi za sedem let staro letalo ruske družbe Saratov Airlines, ki je po navedbah očividcev iz vasi Argunovo strmoglavilo v plamenih. Družba je letalo pred letom dni kupila od druge ruske letalske družbe.

Deli strmoglavljenega letala so razpršeni po veliki površini. Foto: Reuters



Na območje so napotili reševalne ekipe, ki so že našle dele letala. Ti naj bi bili razpršeni po precej veliki površini. Reševalcem delo otežujeta velika količina snega in slaba vidljivost. Po navedbah nekaterih medijev je moralo več kot 150 reševalcev na kraj nesreče pešačiti, saj ceste niso bile prevozne.

Na kraj nesreče se je odpravil tudi ruski minister za promet Maksim Sokolov. Po podatkih ministrstva bi lahko bile vzrok za nesrečo slabe vremenske razmere, preiskujejo tudi možnost človeške napake. Tožilstvo je sprožilo preiskavo proti letalski družbi.

Sožalje družinam umrlih je že izrazil ruski predsednik Vladimir Putin. »Predsednik izraža globoko sožalje vsem, ki so v nesreči izgubili sorodnike,« je sporočil Putinov tiskovni predstavnik Dimitrij Peskov.

Lokalni mediji so objavili posnetke sorodnikov, ki so se zbrali na letališču v Orsku, kjer naj bi letalo pristalo. Po njihovih navedbah so na letališče prispeli tudi psihologi.