V Iranu strmoglavilo letalo s 66 ljudmi na krovu

Ma. F., STA, L. Z.

Teheran – Nad goratim območjem Zagros na jugozahodu Irana je danes zjutraj strmoglavilo potniško letalo s 60 potniki in šestimi člani posadke na krovu. Na prizorišče so nemudoma odposlali reševalne ekipe, tako s helikopterji kot po kopnem, ki pa zaradi izredno slabega vremena in odročnega terena še vedno niso uspele najti letala.

Strmoglavilo je 25 let staro dvomotorno letalo tipa ATR-72 iranske družbe Aseman Airlines, ki je bilo na poti iz prestolnice Teheran proti manjšemu mestu Jasudž v provinci Isfahan. Strmoglavilo je na goratem območju pri odročnem kraju Semirom v Isfahanu, kakih 500 kilometrov južno od Teherana, poročajo tuje tiskovne agencije. V iranski agenciji za varnost civilnega letalstva poudarjajo, da glede morebitnega vzroka nesreče zaenkrat niso možna prav nobena ugibanja.

Letalo je z radarjev izginilo slabo uro po vzletu s teheranskega letališča Mehrabad ob osmi uri zjutraj po lokalnem času. Trčilo naj bi v pobočje gore Dena in nato strmoglavilo. Med 60 potniki je bil po navedbah prevoznika en otrok. Po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva med njimi ni nobenega Slovenca.

Tiskovni predstavnik iranskih reševalnih služb Modžtaba Haledi je za tiskovno agencijo Isna najprej povedal, da so na prizorišče poslali helikopterje, saj gre za gorato območje, težko oziroma skorajda nedostopno za reševalna vozila po cesti. A zaradi izredno slabega vremena in megle helikopterjem ni uspelo pristati na območju, nakar so se proti prizorišču odpravili še reševalci po kopnem. A tudi tem zaenkrat še ni uspelo najti razbitin letala, poročajo tuje tiskovne agencije. Na območju naj bi divjal pravi snežni vihar.

Oblasti sicer zatrjujejo, da so vpoklicane vse razpoložljive reševalne službe. Svoje ekipe je na območje nesreče razposlal tudi Rdeči polmesec.

Pri prevozniku Aseman Airlines so kmalu po nesreči sporočili, da so umrli vsi ljudje na letalu, a je tiskovni predstavnik družbe Mohamed Tabatabaj kasneje to izjavo umaknil in pojasnil, da se do razbitin letala še vedno ni uspelo prebiti nikomur, zato zaenkrat ni jasno, kaj točno se je zgodilo. A najverjetneje je, da so dejansko vsi ljudje na krovu mrtvi, je dodal.

Sporočilo sožalja je svojcem med drugim že poslal iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej, ki je po poročanju državne televizije dejal, da so po današnji tragični novici »naša srca preplavljena z žalostjo«. Iranski predsednik Hasan Rohani je ministrstvu za promet odredil vzpostavitev posebne krizne skupine, ki bo preiskala nesrečo in usklajevala reševalno-iskalno operacijo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Sožalje svojcem je iz Münchna izrekel celo izraelski premier Benjamin Netanjahu in poudaril, da Izrael ni v sporu z iranskim narodom, ampak režimom. Na teheranskem letališču in v bližnji mošeji se medtem zbirajo obupani svojci in prijatelji pogrešanih, željni informacij.

Aseman Airlines je na črnem seznamu EU nevarnih letalskih prevoznikov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Specializiran naj bi bil predvsem za notranje lete do odročnejših iranskih letališč, ima pa tudi nekaj mednarodnih letov. Njegovo floto trenutno sestavlja 36 letal, med njimi tri tipa ATR-72, vsa tri iz začetka 90. let prejšnjega stoletja. Med drugim ima še tri boeinge 727-200, ki pa so še kakšnih deset let starejši.

Letalske nesreče v Iranu so sicer precej pogoste, zanje pa je velikokrat krivo slabo tehnično stanje dotrajanih letal. To je v veliki meri posledica desetletij mednarodnih sankcij, tarča katerih je bil Iran zaradi svojega jedrskega programa. Ena ključnih klavzul pri odpravi sankcij leta 2015 je bila, da bodo po novem znova dovoljeni nakupi na področju letalstva.