V Kabulu smrtonosen napad na vojaško oporišče

To je že tretji večji napad v Kabulu v zadnjih dneh v obdobju okrepljenih napadov talibov in Islamske države v Afganistanu.

Š. J., STA

Kabul – V skoraj pet ur trajajočem napadu na vojaško oporišče blizu vojaške akademije na zahodu afganistanske prestolnice Kabul je bilo danes ubitih najmanj 11 afganistanskih vojakov, 16 je ranjenih. Ubiti so bili tudi štirje od petih napadalcev. Dva od njih sta se razstrelila. Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Islamska država.

Po navedbah tiskovnega predstavnika afganistanskega obrambnega ministrstva Davlata Vazirija sta se dva napadalca razstrelila ob začetku napada, dva sta bila ubita v spopadih, enega pa so prijeli, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Dodal je, da so pri skrajnežih zasegli samomorilski jopič, raketomet ter štiri kalašnikovke.

Vaziri je ob tem zanikal predhodna poročila, da je bila tarča napada vojaška akademija, ki je sicer zelo blizu oporišča.



Foto: Rahmat Gul/AP

Neimenovani afganistanski častnik je povedal, da je po začetku napada okoli 5. ure zjutraj po lokalnem času slišal okoli deset eksplozij. Po njegovi oceni bi lahko šlo za eksplozije vodenih raket.

Pred vhodom v vojaško akademijo maršala Fahima je bilo oktobra lani ubitih 15 kadetov v napadu talibanskega samomorilskega napadalca na avtobus, ki je zapuščal akademijo.

To je že tretji večji napad v Kabulu v zadnjih dneh v času okrepljenih napadov talibanov in Islamske države v Afganistanu. V sobotnem napadu, ki je bil eden najhujših v prestolnici v zadnjih letih, so v eksploziji reševalnega vozila, polnega eksploziva, umrli najmanj 103 ljudje, 235 je bilo ranjenih. Oblasti za napad krivijo s talibani povezano mrežo Hakani.

V napadu na hotel Intercontinental, ki je trajal okoli 12 ur, pa je bilo 20. januarja v Kabulu ubitih najmanj 25 ljudi, večinoma tujcev. Za ta napad so odgovornost prevzeli talibani.