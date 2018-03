V Kolumbiji slavili nasprotniki mirovnega sporazuma s Farcom

Desničarska stranka, kritična do sporazuma z nekdanjim levičarskim gverilskim gibanjem Farc, je na volitvah dobila največ glasov.

Be. B., STA

Bogotá – V nedeljo so v Kolumbiji potekale volitve, kjer je največ glasov dobila stranka Demokratičnega centra. Desničarska stranka je kritična do nekdanjega levičarskega gibanja Farc, iz katerega je nastala stranka Farc. Zadnja je na volitvah dobila najmanj – manj kot odstotek glasov.

Stranka Demokratičnega centra, ki jo je ustanovil bivši predsednik Álvaro Uribe, je na volitvah v senat dobila 16 odstotkov, kažejo podatki po preštetih glasovih s 96,5 odstotka volišč. Demokratični center je sicer proti mirovnemu sporazumu s Farcom, ki ga je vlada sklenila novembra 2016.

V spodnjem domu parlamenta je pristala na drugem mestu s 16 odstotki glasov za Liberalno stranko, ki je dobila skoraj 17 odstotkov glasov. Stranka je tako v zgornjem domu parlamenta dobila 19 poslanskih mest, v spodnjem pa 33.

Tri zmerne stranke, ki so v vladni koaliciji predsednika Juana Manuela Santosa, so sicer skupno prejele največ glasov – 43 odstotkov v senatu in 38 odstotkov v spodnjem domu parlamenta. Skupina levičarskih strank je v obeh domovih parlamenta dobila 11 odstotkov glasov.

Okoli 36 milijonov volivcev je v nedeljo na parlamentarnih volitvah izbiralo 166 poslancev in 102 senatorja med kandidati več deset strank. Foto: Luis ACOSTA/AFP

To so bile prve volitve, na katerih je kandidirala stranka Farc, potem ko je okoli 7000 borcev istoimenskega gverilskega gibanja položilo orožje po zgodovinskem mirovnem sporazumu, s katerim se je v državi končal 52-letni konflikt.

Politična stranka Farc, ki je obdržala isto kratico kot gverilska skupina, uradno pa se imenuje Skupna alternativna revolucionarna sila, ni priljubljena zaradi umorov in ugrabitev civilistov v obdobju gverilskega bojevanja. Čeprav s slabim volilnim rezultatom ji po mirovnem sporazumu pripada najmanj deset poslanskih sedežev, po pet v vsakem domu.

Stranka Demokratičnega centra obtožuje predsednika Santosa, da je s sklenitvijo mirovnega sporazuma dal Farcu imuniteto za njegove zločine, vendar pa bodo zmerne stranke preprečile vsakršne poskuse spremembe sporazuma.

Izbirali so tudi predsedniške kandidate dveh glavnih političnih skupin za predsedniške volitve 27. maja. Foto: Raul Arboleda/AFP

Na desni so izbrali kandidata Desnega centra Ivana Duqueja, bivšega župana Bogote Gustava Petra pa na levici.

Drugi predsedniški kandidati so konservativni bivši podpredsednik German Vargas Lleras, bivši mirovni pogajalec Humberto de la Calle, sredinski bivši župan Medellina Sergio Fajardo ter neodvisni bivši obrambni minister Juan Carlos Pinzon. Santos zaradi omejenega števila mandatov ne more več kandidirati.

Vodja in predsedniški kandidat Farca Rodrigo Londono je prejšnji teden po operaciji na srcu umaknil kandidaturo. Drugega kandidata stranka ne bo imela.