V Mitrovici na Kosovu po aretaciji srbskega predstavnika napeto

L. Z., STA

Priština, 26. marca - V Mitrovici na Kosovu so razmere po aretaciji vodje srbskega vladnega urada za Kosovo Marka Đurića napete. Po aretaciji je v mestu prišlo do protestov, kosovska policija pa je množico razgnala z uporabo solzivca. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za torek sklicano sejo sveta za nacionalno varnost preložil na danes zvečer.

Durić in generalni sekretar srbskega predsednika Nikola Selaković sta prispela v Mitrovico, kljub temu, da so jima kosovske oblasti izdale prepoved obiska. V Mitrovici naj bi sodelovala na okrogli mizi o odnosih med Beogradom in Prištino, poroča na spletni strani srbska televizija N1 TV. Po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug, so razmere v mestu izredno napete, slišati je bilo tudi alarm za preplah. Po aretaciji so Đurića odpeljali pred sodnika za prekrške v Prištini, nato pa so ga v večernih urah izgnali s Kosova.



Prepoved tudi Vulinu in Vukosavljeviću



Kosovske oblasti so danes prepovedale vstop v državo srbskima ministroma Aleksandru Vulinu in Vladanu Vukosavljeviću ter Đuriću in Selakoviću, ki so želeli obiskati srbske samostane na Kosovu.





Srbski predsednik Aleksandar Vučić je za torek sklicano sejo sveta za nacionalno varnost preložil na danes zvečer. Foto: AP

»Mislim, da gre za kljubovanje, ki ne vodi nikamor, ki je nesmiselno in napačno. Pripravili smo obisk naših samostanov, ta odločitev pa predstavlja resno napako, ki ne prispeva k celotni situaciji,« je za srbsko televizijo RTS izjavil minister za kulturo Vukosavljević.

Kosovska policija je sicer sporočila, da Vukosavljević ni imel prepovedi vstopa na Kosovo, temveč da se je po prečkanju meje vrnil sam. Kot so pojasnili, so na podlagi odločitve zunanjega ministrstva Vukosavljeviću dovolili vstop na kosovsko ozemlje, vendar potem ni nadaljeval poti proti Mitrovici, temveč se je prostovoljno vrnil v Srbijo. Kosovska policija je navedla, da so to sporočilo objavili, da bi preprečili širjenje dezinformacij.