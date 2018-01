V napadu na dobrodelno organizacijo v Afganistanu štirje mrtvi

L. Z., STA

Kabul - Več oboroženih moških je danes v nemirni provinci na vzhodu Afganistana vdrlo v prostore podružnice britanske dobrodelne organizacije Save the Children in pričelo streljati na zaposlene. V napadu, ki še poteka, naj bi bilo ubitih več ljudi, najmanj 25 jih je ranjenih. Odgovornost za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država.

Napad se je pričel zjutraj po lokalnem času, ko se je pred poslopjem dobrodelne organizacije v mestu Džalalabad razstrelil samomorilski napadalec, zagorelo pa je tudi več parkiranih avtomobilov. Preostali napadalci so nato s pomočjo protitankovskega izstrelka vdrli v prostore stavbe, kjer so pričeli streljati na zaposlene, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po podatkih predstavnika tamkajšnjega guvernerja Ataula Kujanija so bile v napadu ubite vsaj tri osebe, civilist in dva varnostnika, najmanj 25 pa je bilo ranjenih. Iz stavbe, kjer napad še poteka, so medtem rešili okoli 50 ljudi, ki so se skrivali v kleti.





Kujani je sicer še sporočil, da so našli trupli dveh moških, ki bi lahko bila napadalca, piše nemška tiskovna agencijaPredstavnik tamkajšnjih zdravstvenih ustanovpa je povedal, da je bila v napadu ubita ena oseba, 14 ljudi pa je ranjenih. Afganistanske oblasti si glede števila žrtev sicer niso enotne.Iz organizacije Save the Children so medtem sporočili, da bodo začasno prenehali z aktivnostmi v Afganistanu. Dodali pa so, da se napad na poslopje, kjer je še vedno ujetih nekaj zaposlenih, še ni končal.Odgovornosti za napad je prevzela skrajna skupina Islamska država. Kot so sporočili preko svoje tiskovne agencije, so bile cilj napada britanske, švedske in afganistanske vladne institucije v mestu.





Do podobnega incidenta je prišlo že pred dnevi, ko so oboroženi talibi vdrli v prestižni hotel Intercontinenal v afganistanski prestolnici Kabul in ubili najmanj 22 ljudi, med njimi večinoma tujce. Tuje človekoljubne organizacije v Afganistanu sicer v zadnjih letih beležijo čedalje več žrtev v svojih vrstah. Mednarodni odbor Rdečega križa je med drugim že oktobra lani naznanil, da bo »drastično« zmanjšal svojo prisotnost v Afganistanu, saj je bilo v preteklem letu v napadih ubitih kar sedem njihovih zaposlenih.