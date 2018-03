Najmanj 49 mrtvih v strmoglavljenem letalu v Nepalu

A. S. H., STA, Ma. F.

Katmandu – Bangladeško letalo s 67 potniki in štirimi člani posadke na krovu je danes med pristajanjem strmoglavilo blizu letališča v nepalski prestolnici Katmandu. Zajeli so ga ognjeni zublji, ki so jih gasilci že pogasili. Po zadnjih podatkih je umrlo najmanj 49 ljudi.

Potniško letalo je strmoglavilo vzhodno od pristajalne steze edinega nepalskega letališča na nogometno igrišče in zagorelo. V bolnišnice so nemudoma prepeljali okrog 20 ljudi, policija in vojska pa sta nato poskušali razrezati razbitino, da bi se prebili do preostalih potnikov. A vojska je kmalu sporočila, da so možnosti, da bi še koga rešili živega, majhne.

Policija je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa potrdila 49 smrtnih žrtev. Najmanj 31 jih je umrlo na kraju nesreče. Ranjenih naj bi bilo 22 ljudi, med katerimi naj bi jih bilo nekaj v kritičnem stanju.

V času nesreče je bilo na letalu 67 potnikov in štirje člani posadke, je povedal predstavnik letališča Prem Nath Thakur. Letalo bangladeške družbe US-Bangla je priletelo iz bangladeške prestolnice Daka.

Vzrok nesreče še ni znan, letališče oblasti pa navajajo, da je bilo letalo »izven nadzora«, ko je pristajalo. Po besedah prič je strmoglavilo ob drugem poskusu pristanka.

Med potniki jih je bilo 33 iz Nepala, 32 iz Bangladeša, eden iz Kitajske in eden z Maldivov. Letalo je bilo tipa bombardier dash, staro 17 let.

Letališče v Katmanduju je bilo po nesreči krajši čas zaprto, a že znova obratuje.

Nepal je v preteklosti pretreslo že več letalskih nesreč, ki so škodile turistični industriji. Najpogostejša dejavnika nesreč sta med drugim nezadostno vzdrževanje letal in neizkušenost pilotov.

Ena bolj odmevnih nesreč se je zgodila v začetku leta 2016, ko je dvomotorno turbopropelersko letalo trčilo v gorskem predelu države, pri čemer je umrlo vseh 23 ljudi na krovu. Le dva dni kasneje sta v nesreči manjšega potniškega letala umrla še dva pilota.