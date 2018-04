V nesreči šolskega avtobusa v Indiji umrli številni otroci

A. S. H., STA

New Delhi - V nesreči šolskega avtobusa, ki je v zvezni državi Himachal Pradesh na severu Indije zapeljal v sotesko, je danes umrlo najmanj 30 ljudi, od tega 27 otrok. Še 12 so jih morali prepeljati v bolnišnico, večina je v kritičnem stanju. Vzroka nesreče še niso ugotovili, je sporočila lokalna policija.

Avtobus zasebne šole, ki je prevažal otroke, stare med 10 in 12 let, je zapeljal v 60 metrov globoko sotesko, je sporočila policija.

Poleg 27 otrok sta umrla tudi dva učitelja in voznik. Lokalna policija je še sporočila, da so policisti in prostovoljci skoraj zaključili reševalno operacijo, vendar bi se lahko število žrtev še povečalo.

Kaj je povzročilo nesrečo, policija še ni potrdila. So pa očividci za lokalne medije povedali, da je voznik v ostrem ovinku izgubil nadzor nad vozilom in zapeljal v sotesko.

Indijske ceste so s 150.000 smrtnimi žrtvami letno med najbolj nevarnimi na svetu. Med vzroki so slabe ceste, nepremišljena vožnja in slabo vzdrževanje vozil.