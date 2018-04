V New Yorku protesti po smrti temnopoltega moškega

Be. B., STA

New York – Policija je v newyorškem Brooklynu v sredo ubila temnopoltega moškega, ki je proti njim meril s cevjo, ki so jo policisti zamenjali za orožje. Po njegovi smrti so se na območju zbrali jezni protestniki, ki so kritizirali ravnanje policije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Incident se je zgodil malo pred 17. uro po lokalnem času v večinsko temnopoltem okrožju Crown Heights. Kot je na novinarski konferenci v večernih urah zatrdil predstavnik policije Terence Monahan, so policisti posredovali po prejemu treh različnih klicev, da moški z orožjem meri na mimoidoče. Nadzorne kamere na območju so po njegovih besedah to potrdile.

Moški je imel v rokah cev, ne orožja

Ko so policisti prispeli na kraj dogajanja, se je moški postavil v »položaj za streljanje, z obema rokama na predmetu, ki ga je uperil proti policistom«. Štirje izmed njih so zato streljali nanj in ga ubili. Kasneje se je izkazalo, da predmet v njegovih rokah ni bil orožje, temveč del cevi, je priznal Monahan.

Glede na poročanje lokalnih medijev je bil žrtev 34-letni Saheed Vassell. V soseski je bil menda dobro poznan in je imel duševne težave, nasilen pa ni bil.

Kmalu po streljanju se je na območju zbralo več deset ljudi, ki so glede na posnetke, v živo predvajane na facebooku, z glasnimi vzkliki kritizirali ravnanje policije.

Streljanje se je zgodilo manj kot tri tedne po tem, ko je policija v Sacramentu z 20 streli ubila temnopoltega moškega na vrtu za hišo njegovih starih staršev. Policisti so mislili, da ima v rokah orožje, v resnici pa je imel mobilni telefon.