V Peruju protesti zaradi pomilostitve nekdanjega predsednika

M. Bi., STA

V Peruju so tudi včeraj potekali protesti proti pomilostitvi nekdanjega predsednika Alberta Fujimorija. Na ulicah prestolnice Lima se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP zbralo več kot 5.000 ljudi, izbruhnili pa so tudi spopadi med protestniki in policijo.

Perujski predsednik Pedro Pablo Kuczynski je 79-letnega Fujimorija, ki je prestajal 25-letno zaporno kazen zaradi kršitev človekovih pravic in korupcije, v nedeljo skupaj s še sedmimi ljudmi pomilostil iz humanitarnih razlogov. Fujimori namreč boleha za napredujočo degenerativno neozdravljivo boleznijo, zaporniške razmere pa bi po ocenah predsednika stanje še dodatno poslabšale. Minuli konec tedna so ga zaradi aritmije in nizkega krvnega tlaka prepeljali v bolnišnico.

Foto Reuters

A pomilostitev je v državi sprožila val nezadovoljstva in ugibanja, da gre morda za vračilo usluge Fujimorijevemu sinu Keiku iz opozicijske stranke Ljudska sila, ki v četrtek v kongresu ni podprl odstavitve Kuczynskega zaradi laganja o povezavah z brazilskim gradbenim podjetjem Oderbrecht.

Protestniki nosijo fotografije žrtev gverilskega boja v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja, foto: Reuters

Dva poslanca predsednikove stranke sta v znak protesta odstopila. Nekatere skupine za varstvo človekovih pravic pa so se zaradi nasprotovanja pomilostitvi že v nedeljo podale na ulice Lime, kjer je proti skupini protestnikov policija uporabila solzivec, izbruhnili so tudi spopadi. Podobno je bilo tudi v ponedeljek, ko se je v prestolnici zbralo okoli 5000 protestnikov.

Albert Fujimori je bil med drugim obsojen zaradi ukaza pokola 25 ljudi, foto: Reuters

Fujimori je bil predsednik Peruja med letoma 1990 in 2000, leta 2005 pa je moral za zapahe zaradi korupcije in kršitev človekovih pravic. Obsojen je bil zaradi odgovornosti v pokolih civilistov, ki so jih v letih 1991 in 1992 med zatrtjem upora levičarskih skrajnežev izvedli t. i. eskadroni smrti.

V zgodovino se bo zapisal tudi kot predsednik, ki je uvedel prisilno sterilizacijo več sto tisoč žensk, večinoma staroselk in revnih žensk, tudi z grožnjami in pod pretvezo lažnih obljub.