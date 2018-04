V Torontu kombi zapeljal v množico in povozil več ljudi

Po poročanju kanadskih medijev naj bi policija zaustavila kombi nekaj ulic stran in priprla voznika. Ljudje, ki so videli incident, trdijo, da je kombi vozil s hitrostjo vsaj 60 kilometrov na uro in v pešce zapeljal brez zaviranja. Da je bil to načrtovan napad, potrjuje tudi dejstvo, da voznik ni zaviral niti potem, ko je že podrl prve pešce. Nekatere med njimi je vrglo v zrak, enako velja za poštne nabiralnike in hidrante.

UPDATE: Driver of van that struck 8 to 10 people in Toronto has been found and is in custody, Canadian authorities say https://t.co/hjkpLTw5iS pic.twitter.com/jaXBKVHE30

Oglasil se je kanadski premier

Do incidenta je prišlo ob 13.30 po lokalnem času (ob 19.30 po srednjeevropskem času) na križišču ulice Yonge in avenije Finch. Ulica Yonge je sicer ena glavnih v mestu, v bližini incidenta pa so že prekinili z vsemi javnimi prevozi, tudi s podzemno železnico.

Kmalu po nesreči se je oglasil kanadski premier Justin Trudeau: »Naše misli so pri vseh žrtvah. O vsem skupaj moramo dobiti dodatne informacije, da bomo lahko povedali še kaj več.«

I've now walked up Yonge St from north of Sheppard to Finch. I have passed multiple dead bodies covered up, shoes and debris in the road. Witnesses tell me the white van appeared completely out of control. pic.twitter.com/JEWynlTmZq