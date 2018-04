V Trumpovi stolpnici ni bilo pršilnih gasilnih naprav

A. V.

Ljubljana – Sobotni požar v Trumpovi stolpnici v New Yorku je zahteval smrtno žrtev, toda morda bi 67-letni Todd Brassner preživel, če bi njegovo stanovanje imelo pršilno gasilno napravo. Teh v stolpnici ni, ker je Donald Trump v 90. letih letih trdil, da so predraga posodobitev.

Požar v 50. nadstropju stolpnice je izbruhnil v stanovanju, ki so ga dokončali leta 1983, ko gradbeni predpisi še niso zahtevali tovrstnih vodnih škropilnikov. Zagovorniki požarne varnosti so leta 1999 zahtevali, da se z vodnimi škropilniki opremijo tudi starejše stavbe, toda številni lastniki stolpnic so tem zahtevam nasprotovali, ker bi imeli prevelike stroške. Med njimi je bil Donald Trump, zato uprava tedanjega župana Rudyja Giulianija uredbe ni sprejela tudi za starejše stavbe.

Požar v Trump Toweru zahteval smrtno žrtev

Kasneje se je Trump premislil in škropilnike nadomestil v drugo stolpnico, ki je v bližini stavbe Organizacije združenih narodovo (OZN). Za namestitev škropilnikov v 350 stanovanjskih enotah je porabil tri milijone dolarjev.

»Ljudje se počutijo varnejše s škropilniki,« je rekel Trump leta 1999. »Toda problem z zakonom je, da ne obravnava stavb, ki potrebujejo največ pršilnih gasilnih naprav. Če pogledate požare v New Yorku, se skoraj vsi dogodijo v hišah, in ne v stolpnicah.«

Kljub temu svojih besed ni uresničil za vse svoje stolpnice.