V uporu zapornikov v Venezueli 68 mrtvih

Š. J., STA

Caracas – V mestu Valencia na severu Venezuele je v sredo umrlo 68 ljudi, ko sta v zaporniških celicah na sedežu regionalne policije zvezne države Carabobo izbruhnila najprej upor zapornikov in nato požar, je sporočil državni tožilec Tarek William Saab.

Zagorelo je, ko so zaporniki med uporom za talca vzeli paznika in zažgali žimnice, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Sprva so poročali o petih smrtnih žrtvah, državni tožilec pa je nato v vrsti tvitov sporočil, da je umrlo 66 moških in dve ženski, ki sta bili ponoči na obisku. Uvedli so preiskavo incidenta.

Po novicah o požaru se je okoli sedeža policije zbrala množica ljudi, proti kateri so uporabili solzivec, da se je razšla. Pristojni so še potrdili, da je bil po požaru, ki je že pod nadzorom, ubit en policist, poroča britanski BBC.

Zaporniške celice na sedežu regionalne policije uporabljajo kot začasni zapor za obtožence, ki čakajo na odhod na sodišče za izrek kazni.

Nevladna organizacija Okno svobode (Una Ventana a la Libertad), ki se zavzema za reformo zaporniškega sistema v Venezueli, je odgovornost za incident pripisala pristojnima ministrstvu in ministru zaradi slabih razmer v prenapolnjenih zaporih in kaotičnih razmer v regionalni policiji.