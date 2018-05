V ZDA kazenski pregon nekdanjega direktorja Volkswagna

Be. B., STA

Washington - Pravosodni minister ZDA Jeff Sessions je v četrtek objavil obtožnico proti nekdanjemu glavnemu izvršnemu direktorju nemškega avtomobilskega velikana Volkswagen Martinu Winterkornu zaradi sodelovanja v zaroti prevare na uradnih testih glede količine škodljivih snovi v izpuhih dizelskih motorjev.

Škandal je izbruhnil septembra 2015, Winterkorn pa je kmalu zatem odstopil s položaja. Obtožnica, ki jo je zvezna velika porota v Michiganu potrdila marca, objavljena pa je bila sedaj, 70-letnemu Winterkornu očita, da je vedel za prevaro od maja 2014, vendar je ni ustavil, ampak celo naročil, naj se nadaljuje. Grozi mu do 25 let zapora in 270.000 dolarjev denarne kazni.

»Vsak, ki želi prevarati ZDA, bo plačal veliko«

Sessions, ki je vpleten v škandal z ruskim poseganjem v ameriške volitve 2016, je dejal, da bo vsak, ki želi prevarati ZDA, plačal visoko ceno. »Obtožnica navaja, da je škandal prevare segel do samega vrha podjetja Volkswagen,« je sporočil Sessions.

Obtožnica navaja, da je imel Winterkorn poleti 2015 poseben sestanek z inženirji in drugimi sodelavci, ki so mu podrobno predstavili, kako deluje potvaranje izpustov na testih v ZDA in kakšne bodo posledice, če jih dobijo. Winterkorn naj bi jim povedal, da s tem nadaljujejo.

Motorje so priredili tako, da so na uradnih testih pokazali veliko manjše izpuste škodljivih snovi v zrak, kot pa so bili dejansko med vožnjo. Volkswagnovi dizelski motorji so v zrak spuščali do 40 odstotkov dušikovega oksida več, kot je dovoljeno.