Varnostna konferenca v Münchnu: za svetovni red in mir

Prihodnost EU, njeni odnosi z Rusijo in ZDA, grožnje liberalni ureditvi sveta, konflikti na Bližnjem vzhodu ter razoroževanje bodo tema 54. varnostne konference, ki se bo v petek začela v Münchnu in bo trajala do nedelje.

Iz Slovenije se bo dogodka udeležila obrambna ministrica Andreja Katič, sicer pa organizatorji pričakujejo približno 600 udeležencev iz več kot 60 držav, med njimi več kot 20 predsednikov držav in vlad ter kakih 50 predsednikov uprav velikih podjetij. Konference se bosta udeležila tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in gereralni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg.