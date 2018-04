Varnostni svet ZN za krepitev dialoga o Siriji

Dogovorili so se, da bodo »obudili in okrepili interni dialog o Siriji«.

V. V., STA

Stockholm - Predstavniki članic Varnostnega sveta Združenih narodov in generalni sekretar te svetovne organizacije Antonio Guterres so danes zaključili dvodnevno neformalno delovno srečanje na Švedskem. Dogovorili so se, da bodo »obudili in okrepili interni dialog o Siriji«.

Kot je po koncu srečanja sporočil predsedujoči v VS ZN, perujski veleposlanik pri ZN Gustavo Meza-Cuadra, se je na tem srečanju pokazala jasna želja za oživitev političnega procesa glede Sirije pod vodstvom ZN, poroča STA.

VS ZN je bil doslej močno razdeljen glede vprašanja Sirije, kar se je jasno pokazalo tudi ob zadnjih poskusih iskanja odgovorov na domnevno uporabo kemičnega orožja v mestu Duma pred dvema tednoma. Rusija, ki podpira režim sirskega predsednika Bašarja al Asada, je z vetom preprečila poskuse obsodbe Asadovega režima, zahodne države pa na drugi strani prav tako niso podprle ruskih predlogov resolucij.

Po skupnem koncu tedna na Švedskem pa so se veleposlaniki članic VS ZN očitno dogovorili, da bodo okrepili prizadevanja za olajšanje humanitarnega položaja v Siriji. Prav tako so se dogovorili za vzpostavitev »neodvisnega in nepristranskega mehanizma«, ki bi ugotavljal uporabo kemičnega orožja, je še povedal Meza-Cuadra.

Veleposlaniki VS ZN se na tovrstnem neformalnem srečanju sestanejo približno enkrat letno. Običajno tovrstno srečanje poteka na Long Islandu v bližini New Yorka, tokrat pa so se na vabilo Švedske, ki je trenutno nestalna članica VS ZN, odpravili v kraj Backakra, kjer so jih pogostili v nedavno prenovljeni poletni rezidenci pokojnega generalnega sekretarja ZN Daga Hamerskjolda.