Več kot trem milijardam ljudi že vladajo avtokrati

Zlorab politične moči je vse več. Med evropskimi demokracijami sta najbolj nazadovali Turčija in Poljska.

Ljubljana – Splošna ugotovitev vseh, ki se ukvarjajo s politiko, je, da je demokracija, tudi v najrazvitejših evropskih državah in na Zahodu, že nekaj časa v zatonu. Raziskav, ki bi to empirično potrjevale, je malo. Ena redkih je tako imenovani transformacijski indeks (BTI).

Vsaki dve leti ga objavi nemška Bertelsmannova fundacija, v študiji več kot 250 ekspertov z vsega sveta preverja stanje demokracije in človekovih pravic, gospodarske razmere in delovanje državnega aparata v 129 državah, nato pa oceni, koliko so se razmere izboljšale oziroma poslabšale.

Ključna ugotovitev letošnje raziskave je, da na svetu, ki ima okoli 7,5 milijarde prebivalcev, po novem že več kot 3,3 milijarde ljudi živi v državah, ki so vodene avtokratsko.