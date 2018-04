Več mrtvih v strelskih obračunih v Mehiki

V dveh streljanjih ubitih najmanj šest policistov in 10 domnevnih kriminalcev.

Ciudad de Mexico - V dveh, očitno povezanih streljanjih v mehiški zveni državi Guerrero, ki je znana po nasilju, je bilo ubitih najmanj šest policistov in 10 domnevnih kriminalcev. V prvem streljanju so moški, oboroženi s puškami AK-47s, v torek zvečer v bližini kraja Coacoyul streljali na policijsko patruljo, ki je s streli odgovorila na napad.

Ubitih je bilo deset domnevnih kriminalcev, ranjen pa policist, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdila policija.

Kmalu po prvem napadu so oboroženi moški iz zasede napadli policijsko patruljo na avtocesti v bližini mesta Las Messilas in pri tem ubili šest policistov. Policija domneva, da je bila druga zaseda povezana s prvim napadom.

Številni mamilarski karteli

V mehiški zvezni državi Guerrero, ki je prizorišče obračunov med mamilarskimi karteli, so lani zabeležili 2318 umorov, kar je največ med vsemi mehiškimi zveznimi državami. Skupno so v Mehiki lani zabeležili rekordnih več kot 25.000 umorov in ubojev.

Vse od leta 2006, ko je mehiška vlada v boj proti prekupčevalcem z mamili poslala vojsko, je bilo v Mehiki ubitih več kot 200.000 ljudi.