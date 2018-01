Več sto tisoč ljudi na ulicah podprlo iransko vlado

L. Z., STA

Teheran − Po več dnevih protivladnih protestov, ki so zahtevali tudi smrtne žrtve, se je danes v nekaterih iranskih mestih več sto tisoč ljudi zbralo tudi v podporo režimu.

Iranska televizija Irib je objavila posnetke množic v mestih Ahvaz, Kermanšah, Gorgan in drugod, ki vpijejo »vodja, mi smo pripravljeni« ter »smrt vstajnikom«.

Množice po poročanju francoske tiskovne agencije AFP vihtijo iranske zastave in nosijo slike iranskega vrhovnega poglavarja ajatole Alija Hameneja. »Kri v naših žilah ti je na voljo, o veliki vodja,« tudi vzklikajo.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA je ta provladna zborovanja organiziralo iransko vodstvo. Množice vzklikajo tudi gesla proti ZDA, Izraelu in Saudski Arabiji.





Množice dvigajo iranske zastave in nosijo slike iranskega vrhovnega poglavarja. Foto: AFP

Provladna zborovanja sledijo več dnevom krvavih protestov, ki so se sprva začeli zaradi gospodarskih težav, a so se hitro sprevrgli v protivladne proteste. Po dosedanjih podatkih je pri tem umrlo najmanj 21 ljudi, več sto pa jih je bilo aretiranih.Ajatola Hamenej je v torek krivdo za proteste pripisal »sovražnikom Irana«. »Sovražnik ves čas išče priložnosti in razpoke za infiltriranje in napad na iranski narod,« je dejal Hamenej v izjavi, ki jo je predvajala iranska državna televizija.





Ajatola Hamenej je v torek krivdo za proteste pripisal »sovražnikom Irana«. Foto: AFP

Najbolj množični protesti v Iranu po letu 2009 za zdaj v glavnem potekajo v krajih in mestih na podeželju. Glede na sporočila na spletnih družbenih omrežjih so se protesti nadaljevali tudi v noči na danes.Iranski predsednikje v današnjem telefonskem pogovoru s turškim kolegomizrazil upanje, da se bodo protivladni protesti končali v nekaj dneh. Erdogan se je zavzel za ohranitev miru in stabilnosti v iranski družbi.»Predsednik Rohani se je zahvalil predsedniku Erdoganu za njegovo razumevanje in izrazil upanje, da se bodo protesti zaključili v nekaj dneh,« je povedal vir blizu turškega predsednika, kot poroča AFP. Iranska stran teh izjav še ni potrdila.

Erdogan se je medtem zavzel za ohranitev miru in stabilnosti v iranski družbi in se strinjal z Rohanijem, da pravica do protestiranja ne sme voditi v »kršitve zakonov«.