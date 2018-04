Veleposlaniki Francije, Združenega kraljestva in ZDA: Ukrepanje v Siriji je bilo upravičeno in legitimno

Francoska in britanska veleposlanica ter ameriški veleposlanik v Sloveniji pojasnjujejo vzroke za vojaško akcijo, ki so jo njihove države minuli konec tedna izvedle v Siriji.

Ka. M.

Minulo soboto, 14. aprila, so Francija, Velika Britanija in ZDA izvedle vojaško akcijo v Siriji.

Veleposlaniki Francije, Velike Britanije in ZDA so v izjavi za javnost zapisali, da je bila posebna in omejena akcija ciljno usmerjena v zmanjšanje zmogljivosti sirskega režima za proizvodnjo in uporabo kemičnega orožja. »Vsa znamenja kažejo, da so grozljivi prizori, ki smo jim bili priča v Dumi 7. aprila letos, posledica kemičnega orožja, ki ga je uporabil sirski režim,« navajajo in pojasnjujejo, da je bilo »v napadu ubitih na desetine civilistov z majhnimi otroki vred, ranjenih pa je bilo še najmanj 500 ljudi.«

Dodaten vzrok za vojaško akcijo je bila, kot trdijo, tudi pretekla uporaba kemičnega orožja – 21. avgusta 2013 je bilo v kemičnem napadu ubitih več kot 800 ljudi, za posledicami vdihavanja sarina v Kan Šejkunu 4. aprila 2017 pa približno 100. V obeh napadih je bilo poškodovanih več kot 1500 ljudi.

Vojaška akcija kot odgovor na uporabo orožja za množično uničenje

Francoska veleposlanica Marion Paradas, britanska veleposlanica Sophie Honey in ameriški veleposlanik Brent R. Hartley v nadaljevanju izjave za javnost odgovarjajo na pogosto postavljeno vprašanje, zakaj so njihove države ukrepale zaradi uporabe kemičnega orožja, ne pa tudi konvencionalnega, ki je v sirski vojni prav tako zahtevalo na tisoče življenj. »Tudi sami smo ogorčeni nad trpljenjem civilnega prebivalstva, ki ga je režim prizadejal z uporabo konvencionalnega orožja. Vendar ima kemično orožje, tako kot drugo orožje za množično uničevanje, poseben status v mednarodnem pravu in praksi,« so zapisali. Kemično orožje je vselej nediskriminatorno, prizadene vse, borce in civiliste, njegovo uporabo pa prepoveduje konvencija o prepovedi kemičnega orožja. Konvencija ima 192 pogodbenic, njena določila pa so postala del običajnega prava.

Sirija ne spoštuje mednarodnopravnih zavez

V kontekstu zapisanega so francoska in britanska veleposlanica ter ameriški veleposlanik prepričani, da se Sirija – pogodbenica konvencije o prepovedi kemičnega orožja – »še naprej nekaznovano posmehuje mednarodnemu pravu in normam ter svojemu narodu povzroča nadaljnje trpljenje«. Poudarjajo, da so ob številnih priložnostih z diplomatskimi sredstvi poskušali ustaviti uporabo kemičnega orožja v Siriji, a so bila njihova prizadevanja vedno ustavljena, tudi zaradi Rusije. Ta je z vetom blokirala resolucije varnostnega sveta ZN, ki so pozivale k nepristranskim mednarodnim preiskavam.

»Po napadu s sarinom v vzhodnem Damasku avgusta 2013 se je sirski režim obvezal, da bo uničil svoj program kemičnega orožja, Rusija pa je obljubila, da bo zagotovila, da Sirija to stori pod nadzorom Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW). Zavez do danes ni izpolnila nobena od omenjenih držav,« veleposlaniki končujejo pojasnilo vzrokov za vojaško ukrepanje, ki da je bilo upravičeno in legitimno. In bo, kot verjamejo, pripomoglo k zmanjšanju trpljenja ljudi v prihodnje.