Velik dosežek ženskega gibanja ni brez problemov

Odmevni dogodki – opustitev Nobelove nagrade za leto 2018, izključitev Romana Polanskega in Billa Cosbyja iz ameriške akademije za filmsko umetnost in znanost – kažejo, da se je občutljivost za vsakovrstne spolne zlorabe vsaj v zahodnih družbah močno povečala. Kakšna je dediščina gibanja #MeToo?



Ob vzniku afere Weinstein lanske jeseni se je sprva zdelo najbolj presenetljivo, da je nad njo sploh kdo presenečen. Da hollywoodski mogotci zlorabljajo pozicijo moči za najbolj nečedne posle, tudi posilstva, je bila hollywoodska javna skrivnost tako rekoč od nastanka filmske industrije; ženske pa so različne oblike spolnih in drugih zlorab prenašale bolj kot ne stoično.

Prav tako se je zdelo, da bo vladavina dobro omreženih veličin –je bil osebni prijatelj predsednika Baracka Obame in povezan s številnimi medijskimi mogotci – ostala nedotakljiva. Vprašanje torej je, kako je lahko nekaj, kar je veljalo za nepisano pravilo ustroja Hollywooda, tako rekoč čez noč postalo nezamisljivo in nedopustno?