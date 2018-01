Venezuela: V večji operaciji proti protestnikom več mrtvih

Ministrstvo je sporočilo, da so bili v okviru operacije v obstreljevanju ubiti člani teroristične celice, pet pa so jih aretirali.

Caracas - V večji operaciji pripadnikov venezuelskih varnostnih sil, da bi ujeli pilota helikopterja, ki je lani odvrgel granate na vrhovno sodišče, je bilo ubitih in ranjenih več ljudi, je danes sporočila vlada. Med mrtvimi sta tudi dva policista, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Notranje ministrstvo je sporočilo, da so bili v okviru operacije v obstreljevanju ubiti člani »teroristične celice«, pet pa so jih aretirali. Ministrstvo ni sporočilo, ali so pilota Oscarja Pereza ubili ali aretirali.

Z granatami nad sodišče

Na vrhuncu protivladnih protestov lani junija je Perez skupaj z neidentificiranim pomočnikom ukradel policijski helikopter, poletel nad prestolnico Caracas in odvrgel štiri granate na vrhovno sodišče, nato pa streljal na notranje ministrstvo. To dejanje sicer ni terjalo žrtev.

Foto: Fernando Llano/AP

Perez je bil od takrat na begu, oblasti pa so izdale mednarodno tiralico ter ga obtožile terorističnega napada. Notranje ministrstvo je danes sporočilo, da so bili ti »teroristi« oboroženi in da so začeli streljati na pripadnike varnostnih sil, ki so jih skušali aretirati. Sile so ubile tiste, ki so se upirali, so dodali.

Perez je na Twitterju danes sporočil, da je policija obkrožila njega in njegove pajdaše v kraju El Junquito zunaj Caracasa. Nadaljeval je, da so začeli streljati na njih z ročnimi raketometi, kljub temu, da so se nameravali predati.