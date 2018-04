Talibske borce bombardirali med molitvijo

Do napada na afganistansko versko šolo, ki je terjal med 50 in 60 življenj, je prišlo med recitacijo Korana.

L. Z., STA

Kabul - Letalski napad afganistanskih sil na medreso oziroma muslimansko versko šolo v severni provinci Kunduz je terjal številne žrtve. Do napada je namreč prišlo okoli 11. ure zjutraj, ko je v šoli potekala recitacija Korana, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Član pokrajinskega sveta Mavlavi Gujur je povedal, da naj bi bilo v napadu ubitih med 50 in 60 talibskih borcev, ki so se skupaj s civilisti takrat udeležili recitacije muslimanske svete knjige. Med ranjenimi naj bi bili po njegovih navedbah tudi civilisti, vendar njihovo točno število med smrtnimi žrtvami še ni znano.

Tamkajšnja televizijska postaja TOLOnews je medtem poročala, da je afganistanski režim obstreljevanje začel okoli 11. ure zjutraj oziroma 8.30 po srednjeevropskem času. V napadu naj bi bilo po njenih podatkih ubitih in ranjenih več kot 25 ljudi.

Kot še navaja televizija, je bil v času napada v šoli prisoten tudi visok talibanski častnik Mula Berjani.



Ena najbolj nemirnih provinc

Kunduz je ena najbolj nemirnih provinc v Afganistanu. Talibi so njeno istoimensko prestolnico za kratek čas nazadnje zasedli leta 2016. Iz mesta je moralo takrat zaradi spopadov med varnostnimi silami in talibanskimi uporniki zbežati okoli 24.000 prebivalcev. Talibi so ofenzivo na to strateško pomembno mesto sprožili že leto dni pred tem, ko so prestolnico zasedli za dva tedna.