Vojaški poraz IS in etičen poraz sveta

Bližnji vzhod ima za seboj eno vojaških in geopolitično najbolj intenzivnih let v moderni zgodovini.

Leto 2017 je na Bližnjem vzhodu najbolj zaznamoval vojaški poraz Islamske države. Tako v Iraku kot v Siriji, v kontekstu spopada z IS pa je treba razumeti tudi kurdski referendum o neodvisnosti, ki je sprožil vojaški pohod iraških vladnih sil. Med ključne dogodke je nujno treba uvrstiti tudi napovedano ameriško selitev veleposlaništva v Izraelu iz Tel Aviva v Jeruzalem in (dodatno) zaostrovanje odnosov med Saudsko Arabijo in Iranom - tudi prek blokade Katarja.

Mosul, drugo največje iraško mesto, ki je bilo tri leta in en mesec pod nadzorom samooklicane Islamske države, so julija po devetih mesecih srditih spopadov zasedle iraške vladne sile. Te so med letalskimi, topniškimi in pehotnimi napadi skupaj s šiitskimi milicami in mednarodno koalicijo pod vodstvom Združenih držav Mosul - predvsem na zahodnem delu reke Tigris - zravnale z zemljo.

Iz ­obleganega mesta je bilo med največjo humanitarno evakuacijo v zgodovini evakuiranih več kot milijon ljudi - velika večina se jih še dolgo ne bo mogla vrniti domov, saj se nima kam vrniti.