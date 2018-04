Sankcijska vojna proti Rusiji se stopnjuje. V Washingtonu so zaradi sirske krize napovedali nov kaznovalni paket proti Moskvi, tam pa parlament kot odgovor na predzadnje ameriške ukrepe proti ruskim oligarhom sprejema povračilni zakon.

»Vojna se nadaljuje z drugačnimi sredstvi,« so v ruskem časniku Kommersant naslovili članek, v katerem so zapisali, da bodo zahodnemu napadu na Sirijo sledile nove sankcije ZDA, ki jih je že prejšnji teden v pismu ruskemu zunanjemu ministrstvu napovedal ameriški veleposlanik v Moskvi Jon Huntsman.

Medtem se v dumi pripravljajo, da bodo sprejeli povračilne ukrepe proti sovražnim dejanjem ZDA in oziroma ali drugih držav. Te so usmerjene proti nekaterim ruskim podjetjem in 23 poslovnežem, med katerimi sta se znašla tudi aluminijski magnat Oleg Deripaska in lastnik ogromnega poslovnega sistema Renova Viktor Vekselberg.

Med ruskimi protiukrepi bo prepoved uvoza nekaterih kmetijskih in živilskih izdelkov, alkohola, tobaka in zdravil iz teh držav, katerih državljani tudi ne bodo smeli več delati v Rusiji in sodelovati v privatiziciji ruskega državnega premoženja. Prepovedano bo tudi rusko sodelovanje s temi državami na področju atomske energije, letalstva in proizvodnje raketnih motorjev, kar pomeni, da bodo Američani kmalu imeli zelo velike težave z izstreljevanjem vesoljskih plovil, ki jih zdaj poganjajo rakete ruske proizvodnje.



Največ razburjenja je povzročila novica, da nameravajo zakonodajalci prepovedati uvoz zdravil, ki jih Rusija sama generično proizvaja oziroma jih uvaža iz prijateljskih držav, kot sta Indija in Kitajska. »To je vojna proti lastnemu narodu. Kako lahko prepovejo, da bi v državo vozili zdravila in medicinsko opremo, ki jih sami nekakovostno proizvajamo? Kako?« se je razburila direktorica človekoljubnega sklada Otroška srca Jekaterina Bermant.



Cilj – zgrešen



Predzadnjim ameriškim sankcijam ne bo uspelo vnesti razdora med oblast in oligarhe, ki bodo namesto izgubljenega imetja v tujini dobili »korenčke« doma, so prepričani v ruskem časniku Nezavisima gazeta. Po njihovem mnenju bodo tegobe celo okrepile moč ruskih oblasti, saj ljudstvo sprejema njihovo razlago, da so vsi problemi rezultat zahodnih sovražnikov, ki so prestrašeni zaradi ruskega vzpona na mednarodnem prizorišču.

Nedavne sankcije, predvsem pa pozneje zanikane novice, da bodo ZDA uvedle tudi sankcije proti ruskim državnim obveznicam, so povzročile zmedo na ruskih finančnih trgih, a se je vrednost rublja po prvotnem strmem padcu kmalu spet dvignila. Strokovnjaki pravijo, da se bodo Rusi morali navaditi na velika nihanja svoje valute, saj »centralna banka ne more stabilizirati trga v okoliščinah vse večjih geopolitičnih tveganj«, je za ameriško agencijo Bloomberg povedala glavna ekonomistka v ruski banki Alfa Natalija Orlova.

Rusiji je v zadnjem času pomagala tudi velika rast cen nafte, zato se bodo po mnenju Orlove tuji vlagatelji vrnili v Rusijo, ko bodo videli, da je vrednost rublja padla, cene nafte pa ostajajo visoke. O tem, da so o neučinkovitosti sankcij prepričani tudi v ameriškem dnevniku Wall Street Journal, dokazujeta že naslova dveh člankov, objavljenih pred kratkim.

Prvi je bil »Ruski skladi privabljajo denar navkljub sankcijam in Siriji«, drugi pa »Ruska trgovina z Zahodom se povečuje, čeprav se sankcije stopnjujejo«, v njegovem podnaslovu so zapisali, da je po treh letih kaznovalne politike lanska velika rast trgovinske menjave med Rusijo in najbogatejšimi članicami Evropske unije dokazala, da ima kaznovalna politika dolgoročno omejene učinke.