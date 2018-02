Vroče-mrzlo po evropsko in kitajska sojina omaka

Od kod prihaja največja nevarnost za Evropo? V časih, ko se države vedejo, kot da so si pravkar ogledale najnovejšo verzijo grozljivke Tisto, zdaj pa v grozi čakajo, kdaj se bo iz jaška prikazal zlobni klovn, je to vprašanje neizogiben del vsake razprave.

Evropa, kot da bi se pravkar prebudila iz globokega spanja, odgovarja: največja nevarnost je Kitajska! Kot da bi spregledali nekaj ključnih prizorov z začetka filma, se evropski inštituti in možganski trusti šele zdaj sprašujejo, zakaj azijska sila na veliko kupuje evropska pristanišča, s kakšnimi nameni namešča svoje ljudi v predsedniške urade evropskih držav, medtem ko bivše evropske premiere in podkanclerje zaposluje v svojih konglomeratih, in kaj namerava Peking s projektom »pasu in ceste«, katerega lovke se dotikajo vseh vitalnih točk evropske celine?Nenadoma se po kotih prebujenega evropskega skepticizma razlega opozorilo: vpliv hegemonistične Kitajske utegne biti na evropskih tleh trajnejši, globlji in nevarnejši od ruskega. Čim prej je treba zgraditi obrambni mehanizem! Postaviti je treba stražo in imeti Kitajce ves čas pod ­nadzorom!