VS ZN razpravlja o razmerah v Vzhodni Guti

Sirske vladne sile so v petih dneh silovitega letalskega in topniškega obstreljevanja ubile že več kot 400 civilistov.

Š. J., STA

New York - Varnostni svet Združenih narodov je začel sejo o razmerah v sirski uporniški enklavi Vzhodna Guta, kjer so sirske vladne sile v petih dneh silovitega letalskega in topniškega obstreljevanja ubile že več kot 400 civilistov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sejo so sklicali na zahtevo Rusije. Ni pa še jasno, ali bodo na njej tudi glasovali o predlogu resolucije. Ta zahteva 30-dnevno prekinitev ognja v enklavi, kjer je ujetih 400.000 ljudi, ki bi omogočila dostavo humanitarne pomoči in evakuacijo bolnih in ranjenih. Tamkajšnje razmere je generalni sekretar ZN Antonio Guterres v sredo označil kot »pekel na Zemlji«.

Resolucijo, ki jo usklajujejo že skoraj dva tedna, sta pripravila Švedska in Kuvajt, ki sta izrazila pričakovanje, da bodo o njej danes glasovali. A je ruski veleposlanik Vasilij Nebenzia danes vložil dopolnila in pri tem zatrdil, da v VS ZN še ni dogovora o 30-dnevni prekinitvi ognja.



Foto: Mary Altaffer/AP

Sirski observatorij za človekove pravice je sicer sporočil, da je bilo v napadih na Vzhodno Guto, v katerih so sodelovala tudi ruska letala, danes ubitih 46 ljudi. Od nedelje so bili po podatkih observatorija ubiti skupno 403 civilisti, vključno s 95 otroci. Ranjenih je najmanj 1850 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija

Tarče napadov so tudi bolnišnice. Zdravniki brez meja so tako sporočili, da so v treh dneh uničili ali poškodovali 13 poslopij, kjer so delovali v Vzhodni Guti, tako da imajo sedaj le še malo možnosti za pomoč in nego dnevno več sto ranjenim.

Rusija je doslej zanikala neposredno vpletenost v napade na Vzhodno Guto, je pa provladni sirski časnik Al Vatan danes poročal, da v napadu sodelujejo tudi ruska letala in svetovalci.

Pred poslopjem sedeža ZN v New Yorku so medtem danes z velikimi plakati obsodili VS ZN zaradi nedejavnosti v sirski vojni. Plakati na treh kombijih skupaj tvorijo napis »500.000 mrtvih v Siriji in še vedno nobenega ukrepanja. Kako to, Varnostni svet?«, poroča AFP.