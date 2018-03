Xi Jinping na poti v večnost

Bo najvišji zakonodajni organ na Kitajskem odpravili omejeno število predsedniških mandatov? Pravzaprav nihče ni dvomil, da bodo danes sprejeli predlog Centralnega komiteja Komunistične partije Kitajske (CKKPK), ki te dni zaseda na letnem kongresu v Pekingu. Vprašanje je bilo le, ali bo kdo proti.

Čeprav Kitajska ni uvedla večstrankarske parlamentarne demokracije, so glasovanja na zasedanju Kitajskega narodnega kongresa te dni nakazovali elemente demokratičnega odločanja, ne nazadnje so nekatere sklepe sprejeli tudi z opazno deljenim mnenjem, ki se je kazalo v številu glasov »proti«.

Danes pa sta bila proti predlogu CKKPK zgolj dva glasova. Trije nacionalni delegati so se vzdržali, en glas je bil neveljaven. Preostalih 2958 predstavnikov pa je 64-letnemu predsedniku Xi Jinpingu odprl pot do večnosti, tako da so glasovali »za« spremembo ustave in ukinitev omejitve mandatov na čelu države. S tem je formalno sklenjeno obdobje preminulega reformatorja Denga Xiaopinga. Na njegovo pobudo so leta 1982 predsedniške mandate omejili na dva ravno zato, da bi preprečili radikalen absolutizem, ki ga je Kitajska živela med desetletno veliko kulturno revolucijo pod vladavino Mao Zedonga.

V zadnjih 36 letih ustave niso še nikdar tako korenito spremenili. Prav tako v tem času še nikdar ni bilo tako malo glasov proti predlagani spremembi, kar je posledica sistematičnega napora, da bi zadušili vsakršno opozicijo v partiji in izven nje, pa tudi grozečega načrta utišati vsakršne kritike javnih intelektualcev.

Sprememba pomeni, da bo v ustavo vpisan člen, ki pravi, da Kitajska sledi t. i doktrini »Xi Jinpingove misli o socializmu s kitajskimi značilnostmi za novo obdobje«, ki je od minulega oktobra že vpisana v partijski statut.

Poleg tega se zdaj odpirajo vrata za ustanovitev nove Državne komisije za nadzor državnih služb, ki bo imela posebna pooblastila v boju proti korupciji.

Pravzaprav je to eden od razlogov, zakaj si Xi Jinping želi na oblasti ostati dlje od dveh mandatov. Pregon nad skorumpiranimi kitajskimi funkcionarji je v partiji in vojski naletel na velik odpor. Po ustavni spremembi je Xi zdaj dobil dodatno podporo, da te misije konča. Tisti, ki jih preganja, se zdaj ne bodo mogli več potuhniti in čakati, da naslednjih pet let mine, potem pa se bo na čelu države pojavil kdo drug. Od danes naprej morajo upoštevati, da je Xi tu za vedno.

Xi na najvišjo raven političnega življenja ni prišel od zgoraj, s položaja »rdečega princa«, kot pravijo otrokom prve generacije revolucionarjev in partijskih voditeljev. On se je vzpenjal od spodaj. Potem ko je diplomiral na najprestižnejši pekinški univerzi Tsinghua in si pridobil diplomo inženirja kemije, je začel takoj delati kot vodja kabineta Geng Biaoja, generalnega sekretarja Centralne vojaške komisije in očetovega vojnega tovariša, a je kaj hitro zahteval, naj ga pošljejo nazaj v vas. Prepričan je bil, da prav od tam vodi pot do samega središča.



Ko je leta 2009 v Mehiki zamašil usta »tujcem s polnimi trebuhi«, je Xi Jinping že vedel, kaj hoče doseči, ko bo končno prevzel oblast v svoje roke. Nič več ne bo lačnih in revnih Kitajcev, namesto revolucije pa se bosta vzdolž nove »svilne ceste« izvažali infrastruktura in tehnologija. Še več: Kitajska bo velika sila, ki bo odpravljala globalne probleme.