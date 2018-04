Xi Jinpingova cesarska pot na jug

Ko je Deng Xiaoping spoznal, da po pokolu na Trgu nebeškega miru, ki se je zgodil junija 1989, propada njegova vizija reform in odpiranja proti svetu, se je februarja 1992 napotil na turnejo po južnih mestih, od katerih so pričakovali, da bodo prevzela nase največji del velikega projekta kitajske preobrazbe. To njegovo potovanje so pomenljivo poimenovali »nan-xun«, kar v prevodu pomeni cesarska pot na jug.



Deng je takrat izjavil, da se bo Kitajska še bolj odprla za tuji kapital in blago, in se kot resnični cesar zavzel za program korenitih gospodarskih reform. Takrat se je začelo tisto, kar se je do zdaj imenovalo »kitajski čudež«.



Včeraj se je podal na svojo »cesarsko pot na jug« kitajski predsednik Xi Jinping. Pred nekaj tisoč udeleženci foruma za Azijo je v letovišču Boao na južnem otoku Hainan govoril o še večjem odpiranju Kitajske proti svetu, o nadaljevanju globalizacije pod kitajskim vodstvom, o še privlačnejšem investicijskem ozračju, seveda pa tudi proti protekcionizmu in »miselnosti hladne vojne«. Ni mu bilo treba posebej pojasnjevati, na koga se to nanaša. Jasno je bilo, da govori o ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu, čigar grožnje s trgovinsko vojno ima Xi za neprimerno obračanje kazalcev v nasprotni smeri.