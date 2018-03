Xi posvaril pred poskusi delitve Kitajske

Š. J., STA

Peking - Kitajski predsednik Xi Jinping je danes posvaril pred poskusi delitve Kitajske in dejal, da je Kitajska pripravljena na "krvavo bitko", da bi znova zavzela mesto v svetu, ki ji pripada.

S Xijevim govorom se je končalo letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki je z ustavnimi spremembami najmočnejšemu kitajskemu voditelju v zadnjih desetletjih omogočil, da bo vladal do smrti.

Nekaj dni po tem, ko je ameriški predsednik Donald Trump podpisal nova pravila o potovanjih visokih ameriških uradnikov na Tajvan, je Xi opozoril, da bo Peking branil politiko ene Kitajske, v skladu s katero je ta otok del kitajskega ozemlja, ki čaka na združitev.

»Vsa dejanja in zvijače za ločitev države so obsojena na propad in jih bodo obsodili ljudje in kaznovala zgodovina,« je bil jasen kitajski predsednik.

Poskušal je tudi odgovoriti na pomisleke glede kitajskih razvojnih projektov v tujini in zatrdil, da ti ne predstavljajo grožnje nobeni državi. »Samo tisti, ki so vajeni groziti drugim, bodo v vseh videli grožnjo,« je dejal.