Za več protekcionizma po evropsko

Vzajemnost je beseda, s katero bi hoteli francoski politični analitiki povzeti nedavni obisk Emmanuela Macrona na Kitajskem in z njo nakazati tudi, kako izenačeni naj bi bili evropsko-kitajski odnosi v prihodnje. Francoski voditelj ni pozabil na predvolilno vizijo, da bo, če parafraziramo njegovega ameriškega kolega, Evropa znova velika. Skupaj s Kitajsko pa naj bi okoljsko dosegli, da bo krasen tudi novi svet.

Na obisku je bilo na mizi ogromno tematik, s katerimi je Macron odkrito in samozavestno ciljal k novemu ravnovesju v kitajsko-evropskih (francoskih) odnosih. Sedanja razmerja kitajske prevlade ekonomsko precej žulijo, še posebno boleče Francijo, ki si, na primer, želi bistveno več izvažati na vzhod in prav tako več kitajskih naložb doma. Teh je, kot poudarjajo v, v primerjavi s francoskimi naložbami na Kitajskem desetkrat manj, predvsem pa so mnoge problematične.